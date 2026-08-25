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Очередь на Крымском мосту выросла в три раза

Очередь на Крымском мосту выросла в три раза - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Очередь на Крымском мосту выросла в три раза

Крымский мост открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи продолжает расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T11:13

2026-08-25T11:13

2026-08-25T11:13

ситуация на дорогах крыма

крым

краснодарский край

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крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи продолжает расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Два часа назад, в девять утра, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 80 транспортных средств. Сейчас число машин выросло втрое.Ждать проезда придется около часа.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.С апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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