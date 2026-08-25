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Очередь на Крымском мосту выросла в три раза - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
Крымский мост открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи продолжает расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T11:13
2026-08-25T11:13
ситуация на дорогах крыма
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новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи продолжает расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Два часа назад, в девять утра, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 80 транспортных средств. Сейчас число машин выросло втрое.Ждать проезда придется около часа.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.С апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, краснодарский край, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза

На Крымском мосту со стороны Керчи очередь выросла до 245 авто

11:13 25.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи продолжает расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.
Два часа назад, в девять утра, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 80 транспортных средств. Сейчас число машин выросло втрое.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 245 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Ждать проезда придется около часа.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
С апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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