https://crimea.ria.ru/20260825/ochered-na-krymskom-mostu-vyrosla-v-tri-raza-1158788303.html
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
Крымский мост открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи продолжает расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T11:13
2026-08-25T11:13
2026-08-25T11:13
ситуация на дорогах крыма
крым
краснодарский край
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129055623_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_93ffdfe04428f1cb62f3aaf63108612e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи продолжает расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Два часа назад, в девять утра, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 80 транспортных средств. Сейчас число машин выросло втрое.Ждать проезда придется около часа.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.С апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
краснодарский край
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129055623_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_88f803bf5b2a8887ca9acca398dbd77e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, краснодарский край, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
На Крымском мосту со стороны Керчи очередь выросла до 245 авто