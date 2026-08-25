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Очередь из 500 авто: сколько ждать проезда по Крымскому мосту
Очередь из 500 авто: сколько ждать проезда по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Очередь из 500 авто: сколько ждать проезда по Крымскому мосту
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи увеличилась до полтысячи автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T15:22
2026-08-25T15:22
2026-08-25T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи увеличилась до полтысячи автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Автомобильный затор начал формироваться в 9 утра. К 11 часам проезда ожидали 245 машин. Очередь продолжает расти. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра по-прежнему нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.С апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Очередь из 500 авто: сколько ждать проезда по Крымскому мосту
Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи выросла до 500 автомобилей