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Очередь из 500 авто: сколько ждать проезда по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Очередь из 500 авто: сколько ждать проезда по Крымскому мосту
Очередь из 500 авто: сколько ждать проезда по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Очередь из 500 авто: сколько ждать проезда по Крымскому мосту
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи увеличилась до полтысячи автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T15:22
2026-08-25T15:22
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
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очереди на крымском мосту
логистика
транспорт
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи увеличилась до полтысячи автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Автомобильный затор начал формироваться в 9 утра. К 11 часам проезда ожидали 245 машин. Очередь продолжает расти. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра по-прежнему нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.С апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, логистика, транспорт, керчь
Очередь из 500 авто: сколько ждать проезда по Крымскому мосту

Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи выросла до 500 автомобилей

15:22 25.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи увеличилась до полтысячи автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.
Автомобильный затор начал формироваться в 9 утра. К 11 часам проезда ожидали 245 машин. Очередь продолжает расти.
"По состоянию на 15:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 500 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов", – говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра по-прежнему нет.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
С апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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