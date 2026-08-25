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Обязательный курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузах РФ - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Обязательный курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузах РФ
Обязательный курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузах РФ - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Обязательный курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузах РФ
Во всех 19 транспортных вузах России с 1 сентября введут обязательный учебный модуль по беспилотным системам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минтранс... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T08:53
2026-08-25T08:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Во всех 19 транспортных вузах России с 1 сентября введут обязательный учебный модуль по беспилотным системам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.Ранее в Минтрансе информировали, что на базе Академии гражданской авиации Российского университета транспорта реализуется программа среднего профессионального образования "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", а выпускники таких программ позволят более масштабно внедрять беспилотные технологии в экономику.Министерство также сообщало, что потребность России в специалистах по беспилотным авиационным системам до 2030 года составляет 355 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В армии России подготовят 70 тысяч операторов БПЛА в 2026 годуВ России появятся беспилотные грузоперевозчикиЗащита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА
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беспилотник (бпла, дрон), минтранс россии, россия, новости
Обязательный курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузах РФ

Во всех транспортных вузах России запустят обязательный курс по беспилотным системам

08:53 25.08.2026
 
© Пресс-служба администрации КерчиБеспилотник
Беспилотник
© Пресс-служба администрации Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Во всех 19 транспортных вузах России с 1 сентября введут обязательный учебный модуль по беспилотным системам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.
"По поручению министра транспорта Андрея Никитина модуль будет введен с 1 сентября 2026 года во всех 19 транспортных вузах и будет обязательным для всех обучающихся", - говорится в сообщении.
Ранее в Минтрансе информировали, что на базе Академии гражданской авиации Российского университета транспорта реализуется программа среднего профессионального образования "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", а выпускники таких программ позволят более масштабно внедрять беспилотные технологии в экономику.
Министерство также сообщало, что потребность России в специалистах по беспилотным авиационным системам до 2030 года составляет 355 тысяч человек.
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В армии России подготовят 70 тысяч операторов БПЛА в 2026 году
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Минтранс РоссииРоссияНовости
 
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