https://crimea.ria.ru/20260825/obyazatelnyy-kurs-po-bespilotnym-sistemam-vvedut-vo-vsekh-transportnykh-vuzakh-rf-1158782276.html

Обязательный курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузах РФ

Обязательный курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузах РФ - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Обязательный курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузах РФ

Во всех 19 транспортных вузах России с 1 сентября введут обязательный учебный модуль по беспилотным системам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минтранс... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T08:53

2026-08-25T08:53

2026-08-25T08:53

беспилотник (бпла, дрон)

минтранс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Во всех 19 транспортных вузах России с 1 сентября введут обязательный учебный модуль по беспилотным системам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.Ранее в Минтрансе информировали, что на базе Академии гражданской авиации Российского университета транспорта реализуется программа среднего профессионального образования "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", а выпускники таких программ позволят более масштабно внедрять беспилотные технологии в экономику.Министерство также сообщало, что потребность России в специалистах по беспилотным авиационным системам до 2030 года составляет 355 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В армии России подготовят 70 тысяч операторов БПЛА в 2026 годуВ России появятся беспилотные грузоперевозчикиЗащита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), минтранс россии, россия, новости