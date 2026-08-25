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Новые мощные взрывы на Солнце: Землю может ждать магнитный удар

Новые мощные взрывы на Солнце: Землю может ждать магнитный удар - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Новые мощные взрывы на Солнце: Землю может ждать магнитный удар

Череда новых солнечных взрывов во вторник может спровоцировать магнитные бури на Земле. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T09:35

2026-08-25T09:35

2026-08-25T10:38

лаборатория солнечной астрономии ики ран

новости

космос

солнце

вспышки на солнце

геомагнитный шторм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Череда новых солнечных взрывов во вторник может спровоцировать магнитные бури на Земле. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Соответствующая группа пятен на Солнце наблюдается уже около недели и до этого считалось, что центр является мертвым, потратившим всю энергию. Однако начавшаяся серия сильных взрывов опровергла это утверждение, констатируют в Лаборатории. По данным специалистов, с начала дня на Солнце зарегистрировано уже три сильные вспышки уровня M. До сегодняшнего дня в августе произошло только 4 таких события, так что за последние несколько часов их число почти удвоилось."Прямых прогнозов на выбросы плазмы в сторону Земли и связанные с этим геомагнитные бури пока нет, но риски для Земли являются одними из самых высоких за последние месяцы. Следует заметить, что вспышек высшего балла на данный момент нет, так что об исторических рекордах речь не идет", – поясняют ученые.Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко ранее рекомендовал в период магнитных бурь обязательно применять рекомендации врачей. Нормально отдыхать, питаться. В эти дни отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про зарядку, которую желательно каждое утро выполнять.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеУченые обнаружили потенциально обитаемую планету с атмосферой и водойПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лаборатория солнечной астрономии ики ран, новости, космос, солнце, вспышки на солнце, геомагнитный шторм