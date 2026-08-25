Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260825/novosti-svo-chto-proizoshlo-v-zone-boev-za-sutki-1158792199.html
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
Российские бойцы улучшают тактическое положением по всей линии боевого соприкосновения. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили 1275... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T13:39
2026-08-25T13:39
новости сво
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Российские бойцы улучшают тактическое положением по всей линии боевого соприкосновения. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили 1275 боевиков. Об этом сообщает в сводке во вторник Минобороны России.Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов Сумской и Харьковской областей.Суточные потери ВСУ на этом направлении достигли 215 боевиков. Также уничтожена вражеская техника: танк, пять автомобилей, две станции РЭБ и РЛС контрбатарейной борьбы RADA RPS-42, поставленная киевскому режиму из Израиля.Подразделения группировки "Запад" встали на более выгодные рубежи и позиции. Украинские силы ослаблены в Харьковской области и на территории ДНР."Потери противника составили более 230 военнослужащих, три бронетранспортера западного производства, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", – сказано в сводке Минобороны.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. ВСУ разбиты и подавлены в районе пяти населенных пунктов на территории ДНР. Ликвидировано свыше 150 украинских боевиков, три броневика, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Живая сила и техника ВСУ ликвидированы на подходах к шести селам на территории ДНР и двух на Днепропетровщине.На этом участке фронта потери украинских вооруженных формирований достигли 350 боевиков, два броневика, девять автомобилей, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.Подразделения группировки "Восток" проломили вражескую оборону и сломили сопротивление противника в окрестностях двух населенных пунктов Днепропетровской области и пяти – Запорожской. В этом квадрате противник потерял свыше 300 боевиков, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки "Днепр" разбили противника в районах трех населенных пунктов в Запорожской области, уничтожив до 30 боевиков, 14 автомобилей и пять станций РЭБ.Российские военные в течение минувших суток нанесли удары по ряду военно-промышленных объектов, в том числе месту подготовки и запуска крылатых ракет "Фламинго" и цехам сборки беспилотников.Также во вторник сообщалось, что российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Анновка в ДНР, доложили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре порта под Одессой и сухогрузуБудет ли в России новая волна мобилизации – ответ КремляПолторы сотни воздушных целей сбили над регионами России
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_c98483155d0fce564a50641d4fdd6e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Новости СВО – российские войска идут вперед и громят киевских боевиков

13:39 25.08.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Российские бойцы улучшают тактическое положением по всей линии боевого соприкосновения. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили 1275 боевиков. Об этом сообщает в сводке во вторник Минобороны России.
Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов Сумской и Харьковской областей.
Суточные потери ВСУ на этом направлении достигли 215 боевиков. Также уничтожена вражеская техника: танк, пять автомобилей, две станции РЭБ и РЛС контрбатарейной борьбы RADA RPS-42, поставленная киевскому режиму из Израиля.
Подразделения группировки "Запад" встали на более выгодные рубежи и позиции. Украинские силы ослаблены в Харьковской области и на территории ДНР.
"Потери противника составили более 230 военнослужащих, три бронетранспортера западного производства, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", – сказано в сводке Минобороны.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. ВСУ разбиты и подавлены в районе пяти населенных пунктов на территории ДНР. Ликвидировано свыше 150 украинских боевиков, три броневика, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Живая сила и техника ВСУ ликвидированы на подходах к шести селам на территории ДНР и двух на Днепропетровщине.
На этом участке фронта потери украинских вооруженных формирований достигли 350 боевиков, два броневика, девять автомобилей, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.
Подразделения группировки "Восток" проломили вражескую оборону и сломили сопротивление противника в окрестностях двух населенных пунктов Днепропетровской области и пяти – Запорожской. В этом квадрате противник потерял свыше 300 боевиков, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки "Днепр" разбили противника в районах трех населенных пунктов в Запорожской области, уничтожив до 30 боевиков, 14 автомобилей и пять станций РЭБ.
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
Российские военные в течение минувших суток нанесли удары по ряду военно-промышленных объектов, в том числе месту подготовки и запуска крылатых ракет "Фламинго" и цехам сборки беспилотников.
Также во вторник сообщалось, что российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Анновка в ДНР, доложили в Минобороны РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре порта под Одессой и сухогрузу
Будет ли в России новая волна мобилизации – ответ Кремля
Полторы сотни воздушных целей сбили над регионами России
 
Новости СВОХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – Лавров
14:11В Минобороны России раскрыли цели новых ударов по портам Одесса и "Южный"
13:59Ландшафтному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС - указ
13:49Один человек погиб и более 100 пострадали при пожаре на Амурском ГХК
13:39Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
13:21"Буферной зоны" в Донбассе не будет: в Кремле ответили на идею Зеленского
13:05ЧП на Амурском геохимическом комплексе – что известно
12:57ВСУ ударили по Белгородской области – один человек погиб и четверо ранены
12:45В Керчи более 20 улиц до вечера остались без воды
12:37ВСУ атаковали два села в Брянской области – один человек погиб и двое ранены
12:23Армия России нанесла удар по месту запуска ракет "Фламинго"
12:11Российские войска идут вперед: освобождена Анновка в ДНР
11:59Строительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублей
11:45Киев создал клон сайта Российского Красного Креста для хищения личных данных
11:37В Севастополе расследуют мошенничество с дорожной разметкой на 1,5 млн рублей
11:20В селах и деревнях России появятся передвижные аптеки
11:13Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
11:09Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую отправили за решетку
11:01Двое детей попали под колеса легковушки на Кубани
10:51В Крыму отключили газ в Симферопольском районе
Лента новостейМолния