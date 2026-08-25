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Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Российские бойцы улучшают тактическое положением по всей линии боевого соприкосновения. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили 1275... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T13:39

2026-08-25T13:39

2026-08-25T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Российские бойцы улучшают тактическое положением по всей линии боевого соприкосновения. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили 1275 боевиков. Об этом сообщает в сводке во вторник Минобороны России.Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов Сумской и Харьковской областей.Суточные потери ВСУ на этом направлении достигли 215 боевиков. Также уничтожена вражеская техника: танк, пять автомобилей, две станции РЭБ и РЛС контрбатарейной борьбы RADA RPS-42, поставленная киевскому режиму из Израиля.Подразделения группировки "Запад" встали на более выгодные рубежи и позиции. Украинские силы ослаблены в Харьковской области и на территории ДНР."Потери противника составили более 230 военнослужащих, три бронетранспортера западного производства, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", – сказано в сводке Минобороны.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. ВСУ разбиты и подавлены в районе пяти населенных пунктов на территории ДНР. Ликвидировано свыше 150 украинских боевиков, три броневика, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Живая сила и техника ВСУ ликвидированы на подходах к шести селам на территории ДНР и двух на Днепропетровщине.На этом участке фронта потери украинских вооруженных формирований достигли 350 боевиков, два броневика, девять автомобилей, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.Подразделения группировки "Восток" проломили вражескую оборону и сломили сопротивление противника в окрестностях двух населенных пунктов Днепропетровской области и пяти – Запорожской. В этом квадрате противник потерял свыше 300 боевиков, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки "Днепр" разбили противника в районах трех населенных пунктов в Запорожской области, уничтожив до 30 боевиков, 14 автомобилей и пять станций РЭБ.Российские военные в течение минувших суток нанесли удары по ряду военно-промышленных объектов, в том числе месту подготовки и запуска крылатых ракет "Фламинго" и цехам сборки беспилотников.Также во вторник сообщалось, что российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Анновка в ДНР, доложили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре порта под Одессой и сухогрузуБудет ли в России новая волна мобилизации – ответ КремляПолторы сотни воздушных целей сбили над регионами России

харьковская область

сумская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика