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Новости Крыма - обстановка на полуострове на утро вторника - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Новости Крыма - обстановка на полуострове на утро вторника
Новости Крыма - обстановка на полуострове на утро вторника - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Новости Крыма - обстановка на полуострове на утро вторника
Ночь на вторник, 25 августа, в Крыму и Севастополе прошла спокойно. Крымский мост работает штатно, а в Севастополе не объявляли воздушную тревогу. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T06:41
2026-08-25T06:43
новости крыма
новости севастополя
крым
образование в крыму и севастополе
безопасность республики крым и севастополя
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Ночь на вторник, 25 августа, в Крыму и Севастополе прошла спокойно. Крымский мост работает штатно, а в Севастополе не объявляли воздушную тревогу.Объявленная накануне на территории Крыма беспилотная опасность сохранялась в течение ночи. Об этом сообщали в Главном управлении МЧС России по республике*. Отбой угрозы с воздуха объявили в 4.20 утра.В Севастополе этой ночью впервые за долгое время ни разу не объявляли воздушную тревогу. Обычно об этом сообщает в своих соцсетях губернатор города Михаил Развожаев.Утром морской пассажирский транспорт работает в штатном режиме. Троллейбусы в Севастополе вышли на все маршруты, но ходят с увеличенным интервалом. Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.Крымский мостДвижение по Крымскому мосту в течение ночи не перекрывали. По состоянию на 6 утра понедельника очередей на мостовом переходе нет, проезд свободен.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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новости крыма, новости севастополя, крым, образование в крыму и севастополе, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост
Новости Крыма - обстановка на полуострове на утро вторника

Новости Крыма и Севастополя - обстановка на полуострове на утро 25 августа

06:41 25.08.2026 (обновлено: 06:43 25.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодосия. Карантинная бухта. Храм Георгия победоносца
Феодосия. Карантинная бухта. Храм Георгия победоносца - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Ночь на вторник, 25 августа, в Крыму и Севастополе прошла спокойно. Крымский мост работает штатно, а в Севастополе не объявляли воздушную тревогу.
Объявленная накануне на территории Крыма беспилотная опасность сохранялась в течение ночи. Об этом сообщали в Главном управлении МЧС России по республике*. Отбой угрозы с воздуха объявили в 4.20 утра.
В Севастополе этой ночью впервые за долгое время ни разу не объявляли воздушную тревогу. Обычно об этом сообщает в своих соцсетях губернатор города Михаил Развожаев.
Утром морской пассажирский транспорт работает в штатном режиме. Троллейбусы в Севастополе вышли на все маршруты, но ходят с увеличенным интервалом. Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.

Крымский мост

Движение по Крымскому мосту в течение ночи не перекрывали. По состоянию на 6 утра понедельника очередей на мостовом переходе нет, проезд свободен.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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