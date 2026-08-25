https://crimea.ria.ru/20260825/novosti-kryma---obstanovka-na-poluostrove-v-noch-na-vtornik-1158779900.html

Новости Крыма - обстановка на полуострове на утро вторника

Новости Крыма - обстановка на полуострове на утро вторника - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Новости Крыма - обстановка на полуострове на утро вторника

Ночь на вторник, 25 августа, в Крыму и Севастополе прошла спокойно. Крымский мост работает штатно, а в Севастополе не объявляли воздушную тревогу. РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T06:41

2026-08-25T06:41

2026-08-25T06:43

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Ночь на вторник, 25 августа, в Крыму и Севастополе прошла спокойно. Крымский мост работает штатно, а в Севастополе не объявляли воздушную тревогу.Объявленная накануне на территории Крыма беспилотная опасность сохранялась в течение ночи. Об этом сообщали в Главном управлении МЧС России по республике*. Отбой угрозы с воздуха объявили в 4.20 утра.В Севастополе этой ночью впервые за долгое время ни разу не объявляли воздушную тревогу. Обычно об этом сообщает в своих соцсетях губернатор города Михаил Развожаев.Утром морской пассажирский транспорт работает в штатном режиме. Троллейбусы в Севастополе вышли на все маршруты, но ходят с увеличенным интервалом. Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.Крымский мостДвижение по Крымскому мосту в течение ночи не перекрывали. По состоянию на 6 утра понедельника очередей на мостовом переходе нет, проезд свободен.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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