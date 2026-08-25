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Новошахтинский НПЗ поврежден в результате атаки ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Новошахтинский НПЗ поврежден в результате атаки ВСУ на Ростовскую область
Новошахтинский НПЗ поврежден в результате атаки ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Новошахтинский НПЗ поврежден в результате атаки ВСУ на Ростовскую область
Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после ночной атаки ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T10:25
2026-08-25T10:28
нпз
ростовская область
новости
происшествия
юрий слюсарь
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после ночной атаки ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Всего, по его словам, минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на регион уничтожено около трех десятков вражеских БПЛА в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Каменском, Тарасовском и Родионово-Несветайском районах. Повреждены частные дома, загорелись сухая трава и лес на 4,5 гектарах.В ночь на вторник над регионами России силы ПВО уничтожили полторы сотни воздушных целей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:46 россиян погибли и свыше 360 пострадали за неделю от атак ВСУНа Кубани обломки дрона упали на ж/д станцию – погибли людиНефтезавод горит в Тюменской области после удара дрона ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
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нпз, ростовская область, новости, происшествия, юрий слюсарь, атаки всу
Новошахтинский НПЗ поврежден в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

Новошахтинский НПЗ поврежден и остановлен после атаки ВСУ на Ростовскую область

10:25 25.08.2026 (обновлено: 10:28 25.08.2026)
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкУчения МЧС
Учения МЧС - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после ночной атаки ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"По уточненной информации в результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ. Предприятие временно приостановило работу", – написал Слюсарь в своем канале в МАКС.

Всего, по его словам, минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на регион уничтожено около трех десятков вражеских БПЛА в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Каменском, Тарасовском и Родионово-Несветайском районах. Повреждены частные дома, загорелись сухая трава и лес на 4,5 гектарах.
В ночь на вторник над регионами России силы ПВО уничтожили полторы сотни воздушных целей.
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НПЗРостовская областьНовостиПроисшествияЮрий СлюсарьАтаки ВСУ
 
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