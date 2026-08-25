https://crimea.ria.ru/20260825/novoshakhtinskiy-npz-povrezhden-v-rezultate-ataki-vsu-na-rostovskuyu-oblast-1158786195.html

Новошахтинский НПЗ поврежден в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

Новошахтинский НПЗ поврежден в результате атаки ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Новошахтинский НПЗ поврежден в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после ночной атаки ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T10:25

2026-08-25T10:25

2026-08-25T10:28

нпз

ростовская область

новости

происшествия

юрий слюсарь

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после ночной атаки ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Всего, по его словам, минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на регион уничтожено около трех десятков вражеских БПЛА в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Каменском, Тарасовском и Родионово-Несветайском районах. Повреждены частные дома, загорелись сухая трава и лес на 4,5 гектарах.В ночь на вторник над регионами России силы ПВО уничтожили полторы сотни воздушных целей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:46 россиян погибли и свыше 360 пострадали за неделю от атак ВСУНа Кубани обломки дрона упали на ж/д станцию – погибли людиНефтезавод горит в Тюменской области после удара дрона ВСУ

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нпз, ростовская область, новости, происшествия, юрий слюсарь, атаки всу