https://crimea.ria.ru/20260825/noch-kino-50-ploschadok-kryma-pokazhut-filmy-v-ramkakh-vserossiyskoy-aktsii-1158803403.html

"Ночь кино": 50 площадок Крыма покажут фильмы в рамках всероссийской акции

"Ночь кино": 50 площадок Крыма покажут фильмы в рамках всероссийской акции - РИА Новости Крым, 25.08.2026

"Ночь кино": 50 площадок Крыма покажут фильмы в рамках всероссийской акции

Полсотни площадок в Крыму присоединятся к Всероссийской акции "Ночь кино" и покажут популярные современные кинофильмы. Об этом сообщается в официальном канале... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T21:20

2026-08-25T21:20

2026-08-25T21:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Полсотни площадок в Крыму присоединятся к Всероссийской акции "Ночь кино" и покажут популярные современные кинофильмы. Об этом сообщается в официальном канале правительства региона в МАКС со ссылкой на минкультуры республики.В частности, в программу вошли самые заметные фильмы этого года. Среди них – драматическая лента "Ангелы Ладоги". Зрители также смогут увидеть популярные картины "Буратино" и "Чебурашка 2". В дополнение к ним в афишу включен фильм "Малыш".Актуальную информацию о мероприятиях можно узнать на сайте Культура.рф и в социальных сетях учреждений культуры своего населенного пункта.Яркую осень для зрителей приготовили театры Крыма и Севастополя. В частности, Крымский академический русский драматический театр представит грядущей осенью несколько премьер, но несколько новых постановок уже вышли летом, с открытием сезона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Жигунов и дирижер Александр Долинский стали почетными гражданами Ялты"Пушкинская карта": сколько учреждений культуры Крыма участвуют в проектеВ Крыму будут снимать военную драму о подростках-юнгах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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