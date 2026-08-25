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"Ночь кино": 50 площадок Крыма покажут фильмы в рамках всероссийской акции - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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"Ночь кино": 50 площадок Крыма покажут фильмы в рамках всероссийской акции
"Ночь кино": 50 площадок Крыма покажут фильмы в рамках всероссийской акции - РИА Новости Крым, 25.08.2026
"Ночь кино": 50 площадок Крыма покажут фильмы в рамках всероссийской акции
Полсотни площадок в Крыму присоединятся к Всероссийской акции "Ночь кино" и покажут популярные современные кинофильмы. Об этом сообщается в официальном канале... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T21:20
2026-08-25T21:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Полсотни площадок в Крыму присоединятся к Всероссийской акции "Ночь кино" и покажут популярные современные кинофильмы. Об этом сообщается в официальном канале правительства региона в МАКС со ссылкой на минкультуры республики.В частности, в программу вошли самые заметные фильмы этого года. Среди них – драматическая лента "Ангелы Ладоги". Зрители также смогут увидеть популярные картины "Буратино" и "Чебурашка 2". В дополнение к ним в афишу включен фильм "Малыш".Актуальную информацию о мероприятиях можно узнать на сайте Культура.рф и в социальных сетях учреждений культуры своего населенного пункта.Яркую осень для зрителей приготовили театры Крыма и Севастополя. В частности, Крымский академический русский драматический театр представит грядущей осенью несколько премьер, но несколько новых постановок уже вышли летом, с открытием сезона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Жигунов и дирижер Александр Долинский стали почетными гражданами Ялты"Пушкинская карта": сколько учреждений культуры Крыма участвуют в проектеВ Крыму будут снимать военную драму о подростках-юнгах
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, крым, кино, культура
"Ночь кино": 50 площадок Крыма покажут фильмы в рамках всероссийской акции

Крым присоединился к Всероссийской акции "Ночь кино"

21:20 25.08.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛюди в кинозале
Люди в кинозале - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Полсотни площадок в Крыму присоединятся к Всероссийской акции "Ночь кино" и покажут популярные современные кинофильмы. Об этом сообщается в официальном канале правительства региона в МАКС со ссылкой на минкультуры республики.
"В этом году в акции задействовано 50 крымских площадок, где зрителям покажут одни из самых популярных киноновинок последних лет", – сказано в сообщении.
В частности, в программу вошли самые заметные фильмы этого года. Среди них – драматическая лента "Ангелы Ладоги". Зрители также смогут увидеть популярные картины "Буратино" и "Чебурашка 2". В дополнение к ним в афишу включен фильм "Малыш".
Актуальную информацию о мероприятиях можно узнать на сайте Культура.рф и в социальных сетях учреждений культуры своего населенного пункта.
Яркую осень для зрителей приготовили театры Крыма и Севастополя. В частности, Крымский академический русский драматический театр представит грядущей осенью несколько премьер, но несколько новых постановок уже вышли летом, с открытием сезона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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