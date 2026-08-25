https://crimea.ria.ru/20260825/na-kubani-oblomki-drona-upali-na-zhd-stantsiyu---pogibli-lyudi-1158779708.html

На Кубани обломки дрона упали на ж/д станцию - погибли люди

На Кубани обломки дрона упали на ж/д станцию - погибли люди - РИА Новости Крым, 25.08.2026

На Кубани обломки дрона упали на ж/д станцию - погибли люди

Два человека погибли и двое ранены в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край. Также повреждены дома и горит нефтеперерабатывающее... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T06:20

2026-08-25T06:20

2026-08-25T06:20

краснодарский край

атаки всу

вениамин кондратьев

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

нпз

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Два человека погибли и двое ранены в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край. Также повреждены дома и горит нефтеперерабатывающее предприятие. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.По его словам, враг снова атаковал гражданские объекты края. На этот раз удар пришелся по Северскому району. Также в поселке Афипский повреждено не менее 10 частных домов, в одном из них начался пожар. Кроме того, на территории нефтеперерабатывающего предприятия начался пожар, на месте происшествия работают пожарные и оперативные службы.В ночь на понедельник ВСУ ударили дронами по Краснодару. Обломки беспилотника упали на частный детский центр – изначально сообщалось, что двое детей погибли и семеро пострадали, в больницах – еще двое взрослых. Позже число пострадавших выросло до 12. В течение дня стало известно, что один из пострадавших умер в больнице. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, атаки всу, вениамин кондратьев, беспилотник (бпла, дрон), пожар, нпз, происшествия, новости