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На Кубани обломки дрона упали на ж/д станцию - погибли люди - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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На Кубани обломки дрона упали на ж/д станцию - погибли люди
На Кубани обломки дрона упали на ж/д станцию - погибли люди - РИА Новости Крым, 25.08.2026
На Кубани обломки дрона упали на ж/д станцию - погибли люди
Два человека погибли и двое ранены в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край. Также повреждены дома и горит нефтеперерабатывающее... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T06:20
2026-08-25T06:20
краснодарский край
атаки всу
вениамин кондратьев
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
нпз
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Два человека погибли и двое ранены в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край. Также повреждены дома и горит нефтеперерабатывающее предприятие. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.По его словам, враг снова атаковал гражданские объекты края. На этот раз удар пришелся по Северскому району. Также в поселке Афипский повреждено не менее 10 частных домов, в одном из них начался пожар. Кроме того, на территории нефтеперерабатывающего предприятия начался пожар, на месте происшествия работают пожарные и оперативные службы.В ночь на понедельник ВСУ ударили дронами по Краснодару. Обломки беспилотника упали на частный детский центр – изначально сообщалось, что двое детей погибли и семеро пострадали, в больницах – еще двое взрослых. Позже число пострадавших выросло до 12. В течение дня стало известно, что один из пострадавших умер в больнице. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодарский край, атаки всу, вениамин кондратьев, беспилотник (бпла, дрон), пожар, нпз, происшествия, новости
На Кубани обломки дрона упали на ж/д станцию - погибли люди

На Кубани два человека погибли и двое ранены после падения беспилотника на ж/д станцию

06:20 25.08.2026
 
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Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Два человека погибли и двое ранены в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край. Также повреждены дома и горит нефтеперерабатывающее предприятие. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, враг снова атаковал гражданские объекты края. На этот раз удар пришелся по Северскому району.
"Обломки беспилотника упали на территорию ж/д станции Афипская. К сожалению, два человека погибли. Выражаю самые искренние соболезнования близким. Еще два человека пострадали, желаю им скорейшего выздоровления",- написал он в своем канале в МАКС.
Также в поселке Афипский повреждено не менее 10 частных домов, в одном из них начался пожар.
Кроме того, на территории нефтеперерабатывающего предприятия начался пожар, на месте происшествия работают пожарные и оперативные службы.
В ночь на понедельник ВСУ ударили дронами по Краснодару. Обломки беспилотника упали на частный детский центр – изначально сообщалось, что двое детей погибли и семеро пострадали, в больницах – еще двое взрослых. Позже число пострадавших выросло до 12. В течение дня стало известно, что один из пострадавших умер в больнице. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Краснодарский крайАтаки ВСУВениамин КондратьевБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарНПЗПроисшествияНовости
 
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