На Кубани из-за падения дрона загорелся заповедник
Пожар вспыхнул из-за упавшего беспилотника на территории заповедника на Кубани
19:10 25.08.2026 (обновлено: 19:15 25.08.2026)
© Глава города-курорта Анапа Светлана МасловаПожар в заповеднике "Утриш"
© Глава города-курорта Анапа Светлана Маслова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае тушат пожар на территории заповедника "Утриш". Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова в своем канале в МАКС.
"В заповеднике "Утриш" тушат пожар. Его причиной стало падение БПЛА. Огонь охватил 3,5 га, движется по территории горельника 2020 года: горит сухая трава, кустарники и деревья, валежник", – написала Маслова.
По ее информации, в ликвидации возгорания задействован 51 человек – пожарные, спасатели, казаки, волонтеры – и 21 единица техники. Развернут оперштаб, идет наращивание сил и средств.
Тушение огня проводится в труднодоступных условиях, распространению огня способствует жаркая и ветреная погода.
"В связи со сложными условиями тушения приняла решение обратиться к коллегам из МЧС с просьбой выделить специализированный вертолет для помощи в спасении нашей уникальной природной достопримечательности", – рассказала глава Анапы.
Ранее сообщалось, что 19 августа произошел пожар в труднодоступной горной местности в Ялте. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А 21 августа стало известно, что площадь выросла до 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцы.