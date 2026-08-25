https://crimea.ria.ru/20260825/na-kubani-iz-za-padeniya-drona-zagorelsya-zapovednik-1158806282.html

На Кубани из-за падения дрона загорелся заповедник

На Кубани из-за падения дрона загорелся заповедник - РИА Новости Крым, 25.08.2026

На Кубани из-за падения дрона загорелся заповедник

В Краснодарском крае тушат пожар на территории заповедника "Утриш". Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T19:10

2026-08-25T19:10

2026-08-25T19:15

новости

краснодарский край

анапа

происшествия

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае тушат пожар на территории заповедника "Утриш". Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова в своем канале в МАКС.По ее информации, в ликвидации возгорания задействован 51 человек – пожарные, спасатели, казаки, волонтеры – и 21 единица техники. Развернут оперштаб, идет наращивание сил и средств.Тушение огня проводится в труднодоступных условиях, распространению огня способствует жаркая и ветреная погода.Ранее сообщалось, что 19 августа произошел пожар в труднодоступной горной местности в Ялте. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А 21 августа стало известно, что площадь выросла до 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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краснодарский край

анапа

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, анапа, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу