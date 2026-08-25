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На Кубани из-за падения дрона загорелся заповедник - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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На Кубани из-за падения дрона загорелся заповедник
На Кубани из-за падения дрона загорелся заповедник - РИА Новости Крым, 25.08.2026
На Кубани из-за падения дрона загорелся заповедник
В Краснодарском крае тушат пожар на территории заповедника "Утриш". Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T19:10
2026-08-25T19:15
новости
краснодарский край
анапа
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае тушат пожар на территории заповедника "Утриш". Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова в своем канале в МАКС.По ее информации, в ликвидации возгорания задействован 51 человек – пожарные, спасатели, казаки, волонтеры – и 21 единица техники. Развернут оперштаб, идет наращивание сил и средств.Тушение огня проводится в труднодоступных условиях, распространению огня способствует жаркая и ветреная погода.Ранее сообщалось, что 19 августа произошел пожар в труднодоступной горной местности в Ялте. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А 21 августа стало известно, что площадь выросла до 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, краснодарский край, анапа, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
На Кубани из-за падения дрона загорелся заповедник

Пожар вспыхнул из-за упавшего беспилотника на территории заповедника на Кубани

19:10 25.08.2026 (обновлено: 19:15 25.08.2026)
 
© Глава города-курорта Анапа Светлана МасловаПожар в заповеднике "Утриш"
Пожар в заповеднике Утриш
© Глава города-курорта Анапа Светлана Маслова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае тушат пожар на территории заповедника "Утриш". Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова в своем канале в МАКС.
"В заповеднике "Утриш" тушат пожар. Его причиной стало падение БПЛА. Огонь охватил 3,5 га, движется по территории горельника 2020 года: горит сухая трава, кустарники и деревья, валежник", – написала Маслова.
По ее информации, в ликвидации возгорания задействован 51 человек – пожарные, спасатели, казаки, волонтеры – и 21 единица техники. Развернут оперштаб, идет наращивание сил и средств.
Тушение огня проводится в труднодоступных условиях, распространению огня способствует жаркая и ветреная погода.
"В связи со сложными условиями тушения приняла решение обратиться к коллегам из МЧС с просьбой выделить специализированный вертолет для помощи в спасении нашей уникальной природной достопримечательности", – рассказала глава Анапы.
Ранее сообщалось, что 19 августа произошел пожар в труднодоступной горной местности в Ялте. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А 21 августа стало известно, что площадь выросла до 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцы.
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