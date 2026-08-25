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Мошенники обманули крымчан на 10 миллионов - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Мошенники обманули крымчан на 10 миллионов
Мошенники обманули крымчан на 10 миллионов - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Мошенники обманули крымчан на 10 миллионов
За неделю дистанционные мошенники выманили у крымчан 10 миллион рублей, жертвами аферистов стали 29 человек. Об этом сообщили в республиканском главке МВД. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T17:39
2026-08-25T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. За неделю дистанционные мошенники выманили у крымчан 10 миллион рублей, жертвами аферистов стали 29 человек. Об этом сообщили в республиканском главке МВД.Чаще всего на этой неделе дистанционные мошенники уговаривали доверчивых крымчан, которые вступали с ними в разговор, "задекларировать" свои деньги, "купить" электростанцию или генератор, получить "займ" некоторой суммы, проинвестировать в криптовалюту или же "выиграть" приз, рассказали в МВД."При малейших подозрениях, что вам звонят мошенники - прекращайте разговор! Не переводите предоплату неизвестным лицам при покупке товаров через интернет! Легкий заработок может показаться привлекательным вариантом, однако зачастую за такими предложениями скрываются мошеннические схемы!", - напомнили в полиции.Днем ранее сообщалось, что перед запуском цифрового рубля в России мошенники могут начать звонить гражданам от имени Центрального банка с предложением срочного перевода накоплений в цифровые рубли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Деньги на тушение пожара в Ялте": власти предупредили о мошенникахМошенники перед 1 сентября обманывают учителейНаказание за мошенничество в отношении бойцов СВО и членов их семей ужесточают
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96
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крым, новости крыма, мошенничество, мвд по республике крым, киберпреступность
Мошенники обманули крымчан на 10 миллионов

В Крыму 29 человек отдали дистанционным мошенникам 10 миллионов рублей за неделю

17:39 25.08.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. За неделю дистанционные мошенники выманили у крымчан 10 миллион рублей, жертвами аферистов стали 29 человек. Об этом сообщили в республиканском главке МВД.
"29 жителей – 10 миллионов. Это итоги дистанционного мошенничества в Крыму за прошедшую неделю – с 17 по 23 августа", - говорится в сообщении.
Чаще всего на этой неделе дистанционные мошенники уговаривали доверчивых крымчан, которые вступали с ними в разговор, "задекларировать" свои деньги, "купить" электростанцию или генератор, получить "займ" некоторой суммы, проинвестировать в криптовалюту или же "выиграть" приз, рассказали в МВД.
"При малейших подозрениях, что вам звонят мошенники - прекращайте разговор! Не переводите предоплату неизвестным лицам при покупке товаров через интернет! Легкий заработок может показаться привлекательным вариантом, однако зачастую за такими предложениями скрываются мошеннические схемы!", - напомнили в полиции.
Днем ранее сообщалось, что перед запуском цифрового рубля в России мошенники могут начать звонить гражданам от имени Центрального банка с предложением срочного перевода накоплений в цифровые рубли.
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