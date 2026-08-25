https://crimea.ria.ru/20260825/medvedev-predskazal-zelenskomu-sudbu-saakashvili-1158782710.html

Медведев предсказал Зеленскому судьбу Саакашвили

Медведев предсказал Зеленскому судьбу Саакашвили - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Медведев предсказал Зеленскому судьбу Саакашвили

Главу киевского режима Владимира Зеленского ждет участь не менее печальная, чем судьба неуравновешенного преступника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T09:16

2026-08-25T09:16

2026-08-25T09:16

дмитрий медведев

южная осетия

владимир зеленский

украина

грузия

политика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155730291_0:21:1280:741_1920x0_80_0_0_b86c5b240d246d5c7fcfbb292daa1c5a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Главу киевского режима Владимира Зеленского ждет участь не менее печальная, чем судьба неуравновешенного преступника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. При этом Россия не забудет всех антироссийских шагов, сделанных в том числе ее соседями в угоду Западу. Об этом в эксклюзивном интервью газете "Южная Осетия" заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Комментируя события восемнадцатилетней давности, Медведев сравнил преступные действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который пошел на массовые убийства мирного населения Южной Осетии и Абхазии, разделив Грузию на несколько частей, и политику главы киевского режима Владимира Зеленского.Он подчеркнул, что именно неспровоцированная и ничем не оправданная агрессия грузинской власти в отношении жителей тогда еще одной страны заставили Россию провести операцию по принуждении Грузии к миру. Признание независимости Южной Осетии и Абхазии завершило многолетнюю национально-освободительную борьбу абхазского и югоосетинского народов, подчеркнул Медведев.При этом сравнимыми, по его словам, являются и действия Запада тогда и сейчас."Мы хотели мира – и с задачей справились. При этом наши оголтелые противники на Западе выступали с воинственными заявлениями, требовали вывести войска из Грузии и применить санкции против России, заморозить контакты, изолировать нашу страну – в общем, обычный, уже набивший оскомину набор топорных мер", – сказал Медведев.Он отметил, что Грузию в то время буквально наводняли американские и европейские высокопоставленные представители и военные советники, задачей которых было разжечь войну и ослабить Россию. То есть происходило все то же и так же, как это есть сейчас, отметил зампредседателя Совбеза РФ.По словам Медведева, этой простой истины в свое время не понял "психически неуравновешенный Саакашвили", потому и оказался там, где есть сейчас, а два братских народа России в итоге были спасены от истребления, уготованное им его режимом и западными кураторами.Саакашвили рассказал, на что Порошенко хотел обменять КрымТогда Россия действовала спокойно и уверенно, как считала нужным, с учетом национальных интересов РФ, Южной Осетии и Абхазии, и в конце концов соответствующая комиссия Евросоюза пришла к выводу, что именно режим Саакашвили начал военные действия, отметил Медведев.Будет так и теперь, но предательства в угоду русофобским идеями и целям Запада, на которые пошли в том числе соседи, Россия не забудет, подчеркнул он."Сносы советских военных мемориалов, ограничения на использование русского языка, ликвидация русскоязычного образования, политически мотивированные уголовные дела против наших соотечественников, преследование инакомыслящих и попирание свободы слова, гонения в отношении Русской православной церкви и православия в целом, искажение общей истории, рост экстремистских проявлений, героизация фашистских преступников – это реалии многих современных западных стран. К чему это приведет? Если кто-то думает, что наступит время – и все "уляжется", то я их разочарую: ни одного из подобных антироссийских шагов мы не забудем", - подытожил Медведев.МИД Южной Осетии назвал терактом удар ВСУ по рынку в Токмаке26 августа 2008 года Дмитрий Медведев, на тот момент занимавший пост президента России и Верховного Главнокомандующего, подписал указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН, с учетом свободного волеизъявления абхазского и юго-осетинского народов.Издание отмечает, что официальное признание независимости республики подвело черту под многолетней кровопролитной агрессией, подарив югоосетинскому народу право на мир, суверенитет и будущее, и "26 августа 2008 года навсегда вошло в историю Южной Осетии и России как день победы правды, мужества и геополитической справедливости".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ратифицировал договор об углублении сотрудничества с Южной Осетией Путин назначил экс-президента Южной Осетии Гаглоева своим советникомПереворот или выборы: что ждет Украину

https://crimea.ria.ru/20260824/35-let-nezavisimoy-ukraine-ot-5-y-ekonomiki-evropy-do-strany-kontslagerya-1158665985.html

южная осетия

украина

грузия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, южная осетия, владимир зеленский, украина, грузия, политика