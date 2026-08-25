Рейтинг@Mail.ru
Медведев предсказал Зеленскому судьбу Саакашвили - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260825/medvedev-predskazal-zelenskomu-sudbu-saakashvili-1158782710.html
Медведев предсказал Зеленскому судьбу Саакашвили
Медведев предсказал Зеленскому судьбу Саакашвили - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Медведев предсказал Зеленскому судьбу Саакашвили
Главу киевского режима Владимира Зеленского ждет участь не менее печальная, чем судьба неуравновешенного преступника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T09:16
2026-08-25T09:16
дмитрий медведев
южная осетия
владимир зеленский
украина
грузия
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155730291_0:21:1280:741_1920x0_80_0_0_b86c5b240d246d5c7fcfbb292daa1c5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Главу киевского режима Владимира Зеленского ждет участь не менее печальная, чем судьба неуравновешенного преступника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. При этом Россия не забудет всех антироссийских шагов, сделанных в том числе ее соседями в угоду Западу. Об этом в эксклюзивном интервью газете "Южная Осетия" заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Комментируя события восемнадцатилетней давности, Медведев сравнил преступные действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который пошел на массовые убийства мирного населения Южной Осетии и Абхазии, разделив Грузию на несколько частей, и политику главы киевского режима Владимира Зеленского.Он подчеркнул, что именно неспровоцированная и ничем не оправданная агрессия грузинской власти в отношении жителей тогда еще одной страны заставили Россию провести операцию по принуждении Грузии к миру. Признание независимости Южной Осетии и Абхазии завершило многолетнюю национально-освободительную борьбу абхазского и югоосетинского народов, подчеркнул Медведев.При этом сравнимыми, по его словам, являются и действия Запада тогда и сейчас."Мы хотели мира – и с задачей справились. При этом наши оголтелые противники на Западе выступали с воинственными заявлениями, требовали вывести войска из Грузии и применить санкции против России, заморозить контакты, изолировать нашу страну – в общем, обычный, уже набивший оскомину набор топорных мер", – сказал Медведев.Он отметил, что Грузию в то время буквально наводняли американские и европейские высокопоставленные представители и военные советники, задачей которых было разжечь войну и ослабить Россию. То есть происходило все то же и так же, как это есть сейчас, отметил зампредседателя Совбеза РФ.По словам Медведева, этой простой истины в свое время не понял "психически неуравновешенный Саакашвили", потому и оказался там, где есть сейчас, а два братских народа России в итоге были спасены от истребления, уготованное им его режимом и западными кураторами.Саакашвили рассказал, на что Порошенко хотел обменять КрымТогда Россия действовала спокойно и уверенно, как считала нужным, с учетом национальных интересов РФ, Южной Осетии и Абхазии, и в конце концов соответствующая комиссия Евросоюза пришла к выводу, что именно режим Саакашвили начал военные действия, отметил Медведев.Будет так и теперь, но предательства в угоду русофобским идеями и целям Запада, на которые пошли в том числе соседи, Россия не забудет, подчеркнул он."Сносы советских военных мемориалов, ограничения на использование русского языка, ликвидация русскоязычного образования, политически мотивированные уголовные дела против наших соотечественников, преследование инакомыслящих и попирание свободы слова, гонения в отношении Русской православной церкви и православия в целом, искажение общей истории, рост экстремистских проявлений, героизация фашистских преступников – это реалии многих современных западных стран. К чему это приведет? Если кто-то думает, что наступит время – и все "уляжется", то я их разочарую: ни одного из подобных антироссийских шагов мы не забудем", - подытожил Медведев.МИД Южной Осетии назвал терактом удар ВСУ по рынку в Токмаке26 августа 2008 года Дмитрий Медведев, на тот момент занимавший пост президента России и Верховного Главнокомандующего, подписал указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН, с учетом свободного волеизъявления абхазского и юго-осетинского народов.Издание отмечает, что официальное признание независимости республики подвело черту под многолетней кровопролитной агрессией, подарив югоосетинскому народу право на мир, суверенитет и будущее, и "26 августа 2008 года навсегда вошло в историю Южной Осетии и России как день победы правды, мужества и геополитической справедливости".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ратифицировал договор об углублении сотрудничества с Южной Осетией Путин назначил экс-президента Южной Осетии Гаглоева своим советникомПереворот или выборы: что ждет Украину
https://crimea.ria.ru/20260824/35-let-nezavisimoy-ukraine-ot-5-y-ekonomiki-evropy-do-strany-kontslagerya-1158665985.html
южная осетия
украина
грузия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155730291_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_b5999e8097f43279c02e80384a794b68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, южная осетия, владимир зеленский, украина, грузия, политика
Медведев предсказал Зеленскому судьбу Саакашвили

Зампредседателя Совбеза РФ Медведев предсказал Зеленскому судьбу Саакашвили

09:16 25.08.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Главу киевского режима Владимира Зеленского ждет участь не менее печальная, чем судьба неуравновешенного преступника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. При этом Россия не забудет всех антироссийских шагов, сделанных в том числе ее соседями в угоду Западу. Об этом в эксклюзивном интервью газете "Южная Осетия" заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Комментируя события восемнадцатилетней давности, Медведев сравнил преступные действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который пошел на массовые убийства мирного населения Южной Осетии и Абхазии, разделив Грузию на несколько частей, и политику главы киевского режима Владимира Зеленского.
"Уверен, что в скором времени не менее печальная участь ждет неонациста и террориста, главаря киевской хунты. Он станет не нужен ни своим согражданам, ни западным покровителям. И за свои преступления предстанет перед международным трибуналом, Нюрнбергом 2.0 – если сумеет до него дожить", – сказал Медведев.
Он подчеркнул, что именно неспровоцированная и ничем не оправданная агрессия грузинской власти в отношении жителей тогда еще одной страны заставили Россию провести операцию по принуждении Грузии к миру. Признание независимости Южной Осетии и Абхазии завершило многолетнюю национально-освободительную борьбу абхазского и югоосетинского народов, подчеркнул Медведев.
При этом сравнимыми, по его словам, являются и действия Запада тогда и сейчас.
"Мы хотели мира – и с задачей справились. При этом наши оголтелые противники на Западе выступали с воинственными заявлениями, требовали вывести войска из Грузии и применить санкции против России, заморозить контакты, изолировать нашу страну – в общем, обычный, уже набивший оскомину набор топорных мер", – сказал Медведев.
Он отметил, что Грузию в то время буквально наводняли американские и европейские высокопоставленные представители и военные советники, задачей которых было разжечь войну и ослабить Россию. То есть происходило все то же и так же, как это есть сейчас, отметил зампредседателя Совбеза РФ.
"Главный урок, который Запад должен был усвоить, – с Россией воевать не надо. Ее история знает много подобных попыток... Бессмысленно разжигать и национальный вопрос. Это всегда приводит к болезненным, а нередко и непоправимым последствиям для самих же провокаторов", – сказал Медведев.
По словам Медведева, этой простой истины в свое время не понял "психически неуравновешенный Саакашвили", потому и оказался там, где есть сейчас, а два братских народа России в итоге были спасены от истребления, уготованное им его режимом и западными кураторами.
Саакашвили рассказал, на что Порошенко хотел обменять Крым
Тогда Россия действовала спокойно и уверенно, как считала нужным, с учетом национальных интересов РФ, Южной Осетии и Абхазии, и в конце концов соответствующая комиссия Евросоюза пришла к выводу, что именно режим Саакашвили начал военные действия, отметил Медведев.
Будет так и теперь, но предательства в угоду русофобским идеями и целям Запада, на которые пошли в том числе соседи, Россия не забудет, подчеркнул он.
"Сносы советских военных мемориалов, ограничения на использование русского языка, ликвидация русскоязычного образования, политически мотивированные уголовные дела против наших соотечественников, преследование инакомыслящих и попирание свободы слова, гонения в отношении Русской православной церкви и православия в целом, искажение общей истории, рост экстремистских проявлений, героизация фашистских преступников – это реалии многих современных западных стран. К чему это приведет? Если кто-то думает, что наступит время – и все "уляжется", то я их разочарую: ни одного из подобных антироссийских шагов мы не забудем", - подытожил Медведев.
МИД Южной Осетии назвал терактом удар ВСУ по рынку в Токмаке
26 августа 2008 года Дмитрий Медведев, на тот момент занимавший пост президента России и Верховного Главнокомандующего, подписал указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН, с учетом свободного волеизъявления абхазского и юго-осетинского народов.
Издание отмечает, что официальное признание независимости республики подвело черту под многолетней кровопролитной агрессией, подарив югоосетинскому народу право на мир, суверенитет и будущее, и "26 августа 2008 года навсегда вошло в историю Южной Осетии и России как день победы правды, мужества и геополитической справедливости".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин ратифицировал договор об углублении сотрудничества с Южной Осетией
Путин назначил экс-президента Южной Осетии Гаглоева своим советником
Переворот или выборы: что ждет Украину
Площади независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2026
Вчера, 06:55Эксклюзивы РИА Новости Крым
35 лет "независимой" Украине: от 5-й экономики Европы до страны-концлагеря
 
Дмитрий МедведевЮжная ОсетияВладимир ЗеленскийУкраинаГрузияПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:59Строительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублей
11:45Киев создал клон сайта Российского Красного Креста для хищения личных данных
11:37В Севастополе расследуют мошенничество с дорожной разметкой на 1,5 млн рублей
11:20В селах и деревнях России появятся передвижные аптеки
11:13Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
11:09Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую отправили за решетку
11:01Двое детей попали под колеса легковушки на Кубани
10:51В Крыму отключили газ в Симферопольском районе
10:40Где купить бензин Аи-92 в Крыму – адреса
10:32Лесной пожар в Ялте тушат уже неделю - ситуация на данный момент
10:25Новошахтинский НПЗ поврежден в результате атаки ВСУ на Ростовскую область
10:14Авиабомбу весом 250 кг нашли на территории музея в Крыму: потребовалась эвакуация
09:58В Крыму растет интерес абитуриентов к инженерии
09:52ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре порта под Одессой и сухогрузу
09:44В Армении задержан экс-президент Кочарян: что известно
09:35Новые мощные взрывы на Солнце: Землю может ждать магнитный удар
09:23Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Кремля
09:16Медведев предсказал Зеленскому судьбу Саакашвили
09:09Крымский мост сейчас: очередь растет
09:01Путин поприветствовал участников форума "Патриоты России"
Лента новостейМолния