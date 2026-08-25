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Лесной пожар в Ялте тушат уже неделю - ситуация на данный момент
Лесной пожар в Ялте тушат уже неделю - ситуация на данный момент - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Лесной пожар в Ялте тушат уже неделю - ситуация на данный момент
В Крыму седьмой день продолжается ликвидация лесного пожара в районе Аутка в Ялте, сил и средств достаточно. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T10:32
2026-08-25T10:32
2026-08-25T10:32
пожар
ялта
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму седьмой день продолжается ликвидация лесного пожара в районе Аутка в Ялте, сил и средств достаточно. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.По данным МЧС, огнеборцы продолжают проливку лесной подстилки.Как отметили в ведомстве, работа ведется в труднодоступной местности на крутых склонах с помощью ранцевых огнетушителей. Спасатели прокладывают рукавные линии по скальному массиву. Тушение осложняется ветровой нагрузкой и аномально жаркой погодой"Сил и средств на месте ликвидации пожара достаточно", - подчеркнули в главке.Огонь в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А 21 августа стало известно, что площадь выросла до 50 гектаров.С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем потушили масштабный пожарПредупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности продлили в Крыму и СевастополеВ Крыму за неделю произошло 123 пожара
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Лесной пожар в Ялте тушат уже неделю - ситуация на данный момент
В Крыму седьмые сутки продолжается тушение лесного пожара в районе Аутка в Ялте
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму седьмой день продолжается ликвидация лесного пожара в районе Аутка в Ялте, сил и средств достаточно. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"Ежедневно силы и средства сводной группировки продолжают работу на территории района Аутка. Под руководством постоянно действующего оперативного штаба контролируется ситуация на месте пожара, принимаются решения об оперативном реагировании на изменяющуюся обстановку", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, огнеборцы продолжают проливку лесной подстилки.
Как отметили в ведомстве, работа ведется в труднодоступной местности на крутых склонах с помощью ранцевых огнетушителей. Спасатели прокладывают рукавные линии по скальному массиву. Тушение осложняется ветровой нагрузкой и аномально жаркой погодой
"Сил и средств на месте ликвидации пожара достаточно", - подчеркнули в главке.
Огонь в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади.
К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров.
А 21 августа стало известно, что площадь выросла до 50 гектаров
.
С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим
. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный
режим.
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