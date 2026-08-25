https://crimea.ria.ru/20260825/lesnoy-pozhar-v-yalte-tushat-uzhe-nedelyu---situatsiya-na-dannyy-moment-1158786513.html

Лесной пожар в Ялте тушат уже неделю - ситуация на данный момент

Лесной пожар в Ялте тушат уже неделю - ситуация на данный момент - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Лесной пожар в Ялте тушат уже неделю - ситуация на данный момент

В Крыму седьмой день продолжается ликвидация лесного пожара в районе Аутка в Ялте, сил и средств достаточно. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T10:32

2026-08-25T10:32

2026-08-25T10:32

пожар

ялта

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/19/1158785962_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_63c9719aa1200328be279edb08d84149.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму седьмой день продолжается ликвидация лесного пожара в районе Аутка в Ялте, сил и средств достаточно. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.По данным МЧС, огнеборцы продолжают проливку лесной подстилки.Как отметили в ведомстве, работа ведется в труднодоступной местности на крутых склонах с помощью ранцевых огнетушителей. Спасатели прокладывают рукавные линии по скальному массиву. Тушение осложняется ветровой нагрузкой и аномально жаркой погодой"Сил и средств на месте ликвидации пожара достаточно", - подчеркнули в главке.Огонь в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А 21 августа стало известно, что площадь выросла до 50 гектаров.С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем потушили масштабный пожарПредупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности продлили в Крыму и СевастополеВ Крыму за неделю произошло 123 пожара

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, ялта, гу мчс рф по республике крым, новости крыма