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Ландшафтному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС - указ - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Ландшафтному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС - указ
Ландшафтному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС - указ - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Ландшафтному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС - указ
Масштабному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС регионального характера. Об этом говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T13:59
2026-08-25T14:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Масштабному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС регионального характера. Об этом говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова.Границы зоны чрезвычайной ситуации установлены в пределах территории Ялтинского горнолесного заповедника. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюка. Документ также предписывает привлечение дополнительных сил и средств для обеспечения мероприятий по ликвидации очагов возгорания.Огонь в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А 21 августа стало известно, что площадь выросла до 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцы.С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значитЛесной пожар в Ялте тушат уже неделю – ситуация на данный моментПредупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности продлили в Крыму и Севастополе
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, режим чс, сергей аксенов, пожар
Ландшафтному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС - указ

Масштабному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС - указ Аксенова

13:59 25.08.2026 (обновлено: 14:27 25.08.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в горах возле Ялты
Пожар в горах возле Ялты
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Масштабному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС регионального характера. Об этом говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова.
"Отнести сложившуюся с 22 августа 2026 года ситуацию к природной чрезвычайной ситуации регионального характера регионального уровня реагирования (далее – чрезвычайная ситуация)", – сказано в документе.
© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение лесного пожара под Ялтой
Тушение лесного пожара под Ялтой
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Тушение лесного пожара под Ялтой
Границы зоны чрезвычайной ситуации установлены в пределах территории Ялтинского горнолесного заповедника. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюка. Документ также предписывает привлечение дополнительных сил и средств для обеспечения мероприятий по ликвидации очагов возгорания.
© Фото: первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко в МАКСЛесной пожар в горах возле Ялты
Лесной пожар в горах возле Ялты
© Фото: первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко в МАКС
Лесной пожар в горах возле Ялты
Огонь в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А 21 августа стало известно, что площадь выросла до 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцы.
С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.
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