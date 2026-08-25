https://crimea.ria.ru/20260825/landshaftnomu-pozharu-v-yalte-prisvoili-status-prirodnoy-chs---ukaz-1158794118.html

Ландшафтному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС - указ

Ландшафтному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС - указ - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Ландшафтному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС - указ

Масштабному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС регионального характера. Об этом говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова. РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T13:59

2026-08-25T13:59

2026-08-25T14:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Масштабному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС регионального характера. Об этом говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова.Границы зоны чрезвычайной ситуации установлены в пределах территории Ялтинского горнолесного заповедника. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюка. Документ также предписывает привлечение дополнительных сил и средств для обеспечения мероприятий по ликвидации очагов возгорания.Огонь в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А 21 августа стало известно, что площадь выросла до 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцы.С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значитЛесной пожар в Ялте тушат уже неделю – ситуация на данный моментПредупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности продлили в Крыму и Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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