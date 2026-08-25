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Крымский мост утром во вторник - актуальные данные - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Крымский мост утром во вторник - актуальные данные
Крымский мост утром во вторник - актуальные данные - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Крымский мост утром во вторник - актуальные данные
На Крымском мосту утром во вторник затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T08:06
2026-08-25T08:06
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ. 25 авг- РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, новости крыма, крым, транспорт, логистика
Крымский мост утром во вторник - актуальные данные

Крымский мост утром во вторник - актуальные данные

08:06 25.08.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ. 25 авг- РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – приводятся данные на 8 утра.

Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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