https://crimea.ria.ru/20260825/krymskiy-most-utrom-vo-vtornik---aktualnye-dannye-1158781565.html

Крымский мост утром во вторник - актуальные данные

Крымский мост утром во вторник - актуальные данные - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Крымский мост утром во вторник - актуальные данные

На Крымском мосту утром во вторник затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T08:06

2026-08-25T08:06

2026-08-25T08:06

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ. 25 авг- РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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