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Крымский мост утром во вторник - актуальные данные
Крымский мост утром во вторник - актуальные данные - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Крымский мост утром во вторник - актуальные данные
На Крымском мосту утром во вторник затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T08:06
2026-08-25T08:06
2026-08-25T08:06
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СИМФЕРОПОЛЬ. 25 авг- РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост утром во вторник - актуальные данные
Крымский мост утром во вторник - актуальные данные