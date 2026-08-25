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Крымский мост сейчас: очередь растет
Крымский мост сейчас: очередь растет - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Крымский мост сейчас: очередь растет
Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Керчи образовалась небольшая очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T09:09
2026-08-25T09:09
2026-08-25T09:09
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СИМФЕРОПОЛЬ. 25 авг- РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Керчи образовалась небольшая очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Часом ранее затруднений в проезде с обеих сторон транспортного перехода не наблюдалось. Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.С апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Крымский мост сейчас: очередь растет
На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась очередь в 80 авто