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Крымский мост сейчас: очередь растет - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Крымский мост сейчас: очередь растет
Крымский мост сейчас: очередь растет - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Крымский мост сейчас: очередь растет
Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Керчи образовалась небольшая очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T09:09
2026-08-25T09:09
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СИМФЕРОПОЛЬ. 25 авг- РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Керчи образовалась небольшая очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Часом ранее затруднений в проезде с обеих сторон транспортного перехода не наблюдалось. Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.С апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост сейчас: очередь растет

На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась очередь в 80 авто

09:09 25.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ. 25 авг- РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Керчи образовалась небольшая очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.

"По состоянию на 09:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 80 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Часом ранее затруднений в проезде с обеих сторон транспортного перехода не наблюдалось.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
С апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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