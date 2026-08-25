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Когда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Когда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты
Когда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Когда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты
В Крыму на 90% завершено строительство участка новой трассы в обход Алушты от села Изобильное до выезда из города (км 16+100 – км 23+900). Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T19:55
2026-08-25T19:55
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ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на 90% завершено строительство участка новой трассы в обход Алушты от села Изобильное до выезда из города (км 16+100 – км 23+900). Об этом сообщили в пресс-службе компании "ВАД".В "ВАД" заявили, что открыть движение на участке трассы планирует на несколько месяцев раньше срока – уже осенью 2026 года.Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина для создания удобных съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью. Новая дорога сократит путь между Симферополем и Ялтой, выведет транзитный трафик за пределы Алушты и сделает проезд к Южному берегу Крыма более быстрым и комфортным.Ранее сообщалось, что строительство обхода идет с опережением графика, при этом строго соблюдаются все нормативы и требования к качеству.Всего же в ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году, сообщали ранее в министерстве транспорта Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрядчик рассказал о реконструкции трассы Симферополь-Алушта у Ангарского перевалаГарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала ОктябрьскогоВ Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта
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РИА Новости Крым
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4.7
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Когда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты

В Крыму осенью планируют открыть движение по участку новой трассы в обход Алушты

19:55 25.08.2026
 
© Пресс-служба "ВАДа"Ремонт дороги в обход Алушты
Ремонт дороги в обход Алушты
© Пресс-служба "ВАДа"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на 90% завершено строительство участка новой трассы в обход Алушты от села Изобильное до выезда из города (км 16+100 – км 23+900). Об этом сообщили в пресс-службе компании "ВАД".

"В августе готовность объекта достигла 90%. Протяженность новой четырехполосной магистрали составит 7,8 км. Работы стартовали в 2023 году", – проинформировали в компании.

В "ВАД" заявили, что открыть движение на участке трассы планирует на несколько месяцев раньше срока – уже осенью 2026 года.
Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина для создания удобных съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью. Новая дорога сократит путь между Симферополем и Ялтой, выведет транзитный трафик за пределы Алушты и сделает проезд к Южному берегу Крыма более быстрым и комфортным.
Ранее сообщалось, что строительство обхода идет с опережением графика, при этом строго соблюдаются все нормативы и требования к качеству.
Всего же в ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году, сообщали ранее в министерстве транспорта Крыма.
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АлуштаНовости КрымаКрымРемонт и строительство дорог в КрымуТранспорт
 
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