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Когда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты

Когда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Когда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты

В Крыму на 90% завершено строительство участка новой трассы в обход Алушты от села Изобильное до выезда из города (км 16+100 – км 23+900). Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T19:55

2026-08-25T19:55

2026-08-25T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на 90% завершено строительство участка новой трассы в обход Алушты от села Изобильное до выезда из города (км 16+100 – км 23+900). Об этом сообщили в пресс-службе компании "ВАД".В "ВАД" заявили, что открыть движение на участке трассы планирует на несколько месяцев раньше срока – уже осенью 2026 года.Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина для создания удобных съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью. Новая дорога сократит путь между Симферополем и Ялтой, выведет транзитный трафик за пределы Алушты и сделает проезд к Южному берегу Крыма более быстрым и комфортным.Ранее сообщалось, что строительство обхода идет с опережением графика, при этом строго соблюдаются все нормативы и требования к качеству.Всего же в ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году, сообщали ранее в министерстве транспорта Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрядчик рассказал о реконструкции трассы Симферополь-Алушта у Ангарского перевалаГарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала ОктябрьскогоВ Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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