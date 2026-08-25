https://crimea.ria.ru/20260825/kogda-otkroyut-dvizhenie-po-uchastku-novoy-trassy-v-obkhod-alushty-1158801772.html
Когда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты
Когда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Когда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты
В Крыму на 90% завершено строительство участка новой трассы в обход Алушты от села Изобильное до выезда из города (км 16+100 – км 23+900). Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T19:55
2026-08-25T19:55
2026-08-25T19:55
алушта
новости крыма
крым
ремонт и строительство дорог в крыму
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1c/1157221605_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_bcd842ef19d4af6dc53fc79a494bb122.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на 90% завершено строительство участка новой трассы в обход Алушты от села Изобильное до выезда из города (км 16+100 – км 23+900). Об этом сообщили в пресс-службе компании "ВАД".В "ВАД" заявили, что открыть движение на участке трассы планирует на несколько месяцев раньше срока – уже осенью 2026 года.Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина для создания удобных съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью. Новая дорога сократит путь между Симферополем и Ялтой, выведет транзитный трафик за пределы Алушты и сделает проезд к Южному берегу Крыма более быстрым и комфортным.Ранее сообщалось, что строительство обхода идет с опережением графика, при этом строго соблюдаются все нормативы и требования к качеству.Всего же в ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году, сообщали ранее в министерстве транспорта Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрядчик рассказал о реконструкции трассы Симферополь-Алушта у Ангарского перевалаГарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала ОктябрьскогоВ Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта
алушта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1c/1157221605_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f66e8ef21104843dc14d00c570b88bfd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алушта, новости крыма, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, транспорт
Когда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты
В Крыму осенью планируют открыть движение по участку новой трассы в обход Алушты
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на 90% завершено строительство участка новой трассы в обход Алушты от села Изобильное до выезда из города (км 16+100 – км 23+900). Об этом сообщили в пресс-службе компании "ВАД".
"В августе готовность объекта достигла 90%. Протяженность новой четырехполосной магистрали составит 7,8 км. Работы стартовали в 2023 году", – проинформировали в компании.
В "ВАД" заявили, что открыть движение на участке трассы планирует на несколько месяцев раньше срока – уже осенью 2026 года.
Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина для создания удобных съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью. Новая дорога сократит путь между Симферополем и Ялтой, выведет транзитный трафик за пределы Алушты и сделает проезд к Южному берегу Крыма более быстрым и комфортным.
Ранее сообщалось
, что строительство обхода идет с опережением графика, при этом строго соблюдаются все нормативы и требования к качеству.
Всего же в ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году, сообщали ранее в министерстве транспорта Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: