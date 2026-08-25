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Киев создал клон сайта Российского Красного Креста для хищения личных данных
Киев создал клон сайта Российского Красного Креста для хищения личных данных - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Киев создал клон сайта Российского Красного Креста для хищения личных данных
Спецслужбы Украины создали клоны информационных ресурсов Российского Красного Креста (РКК) для сбора личных данных россиян и хищения их денежных средств. Об... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T11:45
2026-08-25T11:45
2026-08-25T11:45
российский красный крест
яна лантратова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины создали клоны информационных ресурсов Российского Красного Креста (РКК) для сбора личных данных россиян и хищения их денежных средств. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.Также созданы клоны Telegram-канала РКК. С людьми, оставившими контакты, связываются подставные лица и вымогают пожертвования через анонимные криптокошельки.Лантратова призвала соотечественников быть бдительными и напомнила, что Российский Красный Крест никогда не запрашивает переводы в криптовалюте и принимает пожертвования строго по реквизитам на официальном сайте redcross.ru.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новые схемы на фоне запуска цифрового рубляМошенники перед 1 сентября обманывают учителейДоксинг и цифровая гигиена – к чему может привести жизнь в открытом доступе
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российский красный крест, яна лантратова, мошенничество, украина, новости
Киев создал клон сайта Российского Красного Креста для хищения личных данных
Украина создала клон сайта Российского Красного Креста для хищения личных данных и денег
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины создали клоны информационных ресурсов Российского Красного Креста (РКК) для сбора личных данных россиян и хищения их денежных средств. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Злоумышленники создали фальшивый сайт-двойник, который копирует структуру официального ресурса РКК. Туда транслируют реальные новости, чтобы подделка выглядела правдоподобно. На портале размещена форма, собирающая конфиденциальную информацию: ФИО, подразделение, позывной, обстоятельства исчезновения военнослужащих и контакты их семей", - написала омбудсмен в своем канале в МАКС.
Также созданы клоны Telegram-канала РКК. С людьми, оставившими контакты, связываются подставные лица и вымогают пожертвования через анонимные криптокошельки.
Лантратова призвала соотечественников быть бдительными и напомнила, что Российский Красный Крест никогда не запрашивает переводы в криптовалюте и принимает пожертвования строго по реквизитам на официальном сайте redcross.ru.
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