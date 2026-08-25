https://crimea.ria.ru/20260825/kiev-sozdal-klon-sayta-rossiyskogo-krasnogo-kresta-dlya-khischeniya-lichnykh-dannykh-1158788945.html

Киев создал клон сайта Российского Красного Креста для хищения личных данных

Киев создал клон сайта Российского Красного Креста для хищения личных данных - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Киев создал клон сайта Российского Красного Креста для хищения личных данных

Спецслужбы Украины создали клоны информационных ресурсов Российского Красного Креста (РКК) для сбора личных данных россиян и хищения их денежных средств. Об... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T11:45

2026-08-25T11:45

2026-08-25T11:45

российский красный крест

яна лантратова

мошенничество

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины создали клоны информационных ресурсов Российского Красного Креста (РКК) для сбора личных данных россиян и хищения их денежных средств. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.Также созданы клоны Telegram-канала РКК. С людьми, оставившими контакты, связываются подставные лица и вымогают пожертвования через анонимные криптокошельки.Лантратова призвала соотечественников быть бдительными и напомнила, что Российский Красный Крест никогда не запрашивает переводы в криптовалюте и принимает пожертвования строго по реквизитам на официальном сайте redcross.ru.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новые схемы на фоне запуска цифрового рубляМошенники перед 1 сентября обманывают учителейДоксинг и цифровая гигиена – к чему может привести жизнь в открытом доступе

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский красный крест, яна лантратова, мошенничество, украина, новости