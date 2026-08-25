https://crimea.ria.ru/20260825/kak-shkoly-simferopolya-gotovyat-k-novomu-uchebnomu-godu-1158793728.html
Как школы Симферополя готовят к новому учебному году
Как школы Симферополя готовят к новому учебному году - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Как школы Симферополя готовят к новому учебному году
Симферопольские школы готовы принять учеников в новом учебном году, который стартует по всей России с 1 сентября. О том, как происходит подготовка и сколько... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T21:10
2026-08-25T21:10
2026-08-25T21:19
татьяна сухина
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школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Симферопольские школы готовы принять учеников в новом учебном году, который стартует по всей России с 1 сентября. О том, как происходит подготовка и сколько учеников снова или впервые войдут в общеобразовательные учреждения города, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главы администрации крымской столицы – начальник департамента образования Татьяна Сухина."Первоклассников в этом году набираем достаточное количество – около пяти тысяч. Каждый год нам дает большое количество детей, и мы радуемся этому, потому что это громкий смех и радость в учреждении, значит – жизнь продолжается", – сказала спикер.Гостья студии сообщила, что линейки в школах города будут проведены в закрытом режиме и только для первоклассников и учащихся 9 и 11 классов.Начальник департамента образования также рассказала, что большая работа была проведена по подготовке общеобразовательных учреждений за время летних каникул и в целом за весь период текущего года. Ее результаты, по словам собеседницы, оценил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который с визитом побывал в одной из школ города."Была представлена школа №25 – это гимназия имени Михаила Юрьевича Лермонтова. В школе выполнен капитальный ремонт по программе "Молодежь и дети". В учреждении были отремонтированы все сети – электричество, водоснабжение и канализация, приведены в порядок все кабинеты, закуплено новое оборудование", – поделилась Татьяна Сухина.Также, по ее информации, по федеральным программам продолжается капитальный ремонт в гимназии №1 имени Курчатова."Это одно из старейших учреждений юга России, и оно требует тщательного ремонта и тщательной подготовки, потому ремонт такой большой период занимает. Здание очень старинное, его нужно укрепить, привести в соответствие всем нормам, СанПиНам, для того чтобы оно было безопасным", – подчеркнула спикер.Не прерывается процесс капитального ремонта и в симферопольской гимназии №10 им. Покровского, дополнила она. Там заменили кровлю, где это требовалось. "В детском саду №40 "Катюша" в районе ул. Бела Куна и на ул. Сельвинского, 53, садик – были отремонтированы кровля, фасад. Сейчас идут работы в дошкольном учреждении №2 "Звездочка" по улице Гаспринского. Школа "Надежда" для детей с ограниченными возможностями здоровья – выполнен тоже большой объем работы, плюс установлено новое ограждение по программе "Безопасность", – перечислила Татьяна Сухина.Она также заметила, что работы в учреждениях ведутся не только по предписанию Роспотребнадзора, но и школами самостоятельно, по мере необходимости.При этом в Симферополе есть еще много объектов образования, которые требуют капитального ремонта. В первую очередь это дошкольные учреждения Центрального района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на оклейку бронепленкой окон в школах Ялты выделено еще 7 млнВ школах России звонки заменят песнямиУчебный год для российских школьников начнется с короткой недели
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татьяна сухина, симферополь, образование в крыму и севастополе, школа, новости крыма
Как школы Симферополя готовят к новому учебному году
Все школы Симферополя готовы открыть двери для учащихся 1 сентября
21:10 25.08.2026 (обновлено: 21:19 25.08.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым.
Симферопольские школы готовы принять учеников в новом учебном году, который стартует по всей России с 1 сентября. О том, как происходит подготовка и сколько учеников снова или впервые войдут в общеобразовательные учреждения города, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала заместитель главы администрации крымской столицы – начальник департамента образования Татьяна Сухина.
"Первоклассников в этом году набираем достаточное количество – около пяти тысяч. Каждый год нам дает большое количество детей, и мы радуемся этому, потому что это громкий смех и радость в учреждении, значит – жизнь продолжается", – сказала спикер.
Гостья студии сообщила, что линейки в школах города будут проведены в закрытом режиме и только для первоклассников и учащихся 9 и 11 классов.
"Линейки будут проходить в стенах школы. Будет предоставлена возможность в актовом или в спортивном зале присутствовать одному из родителей от семьи. Связано это с правилами безопасности. Потому, прошу родителей отнестись к этому с пониманием", – пояснила гостья эфира.
Начальник департамента образования также рассказала, что большая работа была проведена по подготовке общеобразовательных учреждений за время летних каникул и в целом за весь период текущего года. Ее результаты, по словам собеседницы, оценил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который с визитом побывал в одной из школ города.
"Была представлена школа №25 – это гимназия имени Михаила Юрьевича Лермонтова. В школе выполнен капитальный ремонт по программе "Молодежь и дети". В учреждении были отремонтированы все сети – электричество, водоснабжение и канализация, приведены в порядок все кабинеты, закуплено новое оборудование", – поделилась Татьяна Сухина.
Также, по ее информации, по федеральным программам продолжается капитальный ремонт в гимназии №1 имени Курчатова.
"Это одно из старейших учреждений юга России, и оно требует тщательного ремонта и тщательной подготовки, потому ремонт такой большой период занимает. Здание очень старинное, его нужно укрепить, привести в соответствие всем нормам, СанПиНам, для того чтобы оно было безопасным", – подчеркнула спикер.
Не прерывается процесс капитального ремонта и в симферопольской гимназии №10 им. Покровского, дополнила она. Там заменили кровлю, где это требовалось.
"В детском саду №40 "Катюша" в районе ул. Бела Куна и на ул. Сельвинского, 53, садик – были отремонтированы кровля, фасад. Сейчас идут работы в дошкольном учреждении №2 "Звездочка" по улице Гаспринского. Школа "Надежда" для детей с ограниченными возможностями здоровья – выполнен тоже большой объем работы, плюс установлено новое ограждение по программе "Безопасность", – перечислила Татьяна Сухина.
Она также заметила, что работы в учреждениях ведутся не только по предписанию Роспотребнадзора, но и школами самостоятельно, по мере необходимости.
При этом в Симферополе есть еще много объектов образования, которые требуют капитального ремонта. В первую очередь это дошкольные учреждения Центрального района.
"На сегодняшний день у нас по федеральной программе ремонтируются школа №40, школа №12 и школа №24. Но, если мы видим и оцениваем, что финансирование полностью не закрывает потребности школы, из городского бюджета предоставляются дополнительные средства", – подытожила спикер.
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