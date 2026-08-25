https://crimea.ria.ru/20260825/kak-shkoly-simferopolya-gotovyat-k-novomu-uchebnomu-godu-1158793728.html

Как школы Симферополя готовят к новому учебному году

Как школы Симферополя готовят к новому учебному году - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Как школы Симферополя готовят к новому учебному году

Симферопольские школы готовы принять учеников в новом учебном году, который стартует по всей России с 1 сентября. О том, как происходит подготовка и сколько... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T21:10

2026-08-25T21:10

2026-08-25T21:19

татьяна сухина

симферополь

образование в крыму и севастополе

школа

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149112232_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c3a388144f3ac468748aad179f716dae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Симферопольские школы готовы принять учеников в новом учебном году, который стартует по всей России с 1 сентября. О том, как происходит подготовка и сколько учеников снова или впервые войдут в общеобразовательные учреждения города, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главы администрации крымской столицы – начальник департамента образования Татьяна Сухина."Первоклассников в этом году набираем достаточное количество – около пяти тысяч. Каждый год нам дает большое количество детей, и мы радуемся этому, потому что это громкий смех и радость в учреждении, значит – жизнь продолжается", – сказала спикер.Гостья студии сообщила, что линейки в школах города будут проведены в закрытом режиме и только для первоклассников и учащихся 9 и 11 классов.Начальник департамента образования также рассказала, что большая работа была проведена по подготовке общеобразовательных учреждений за время летних каникул и в целом за весь период текущего года. Ее результаты, по словам собеседницы, оценил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который с визитом побывал в одной из школ города."Была представлена школа №25 – это гимназия имени Михаила Юрьевича Лермонтова. В школе выполнен капитальный ремонт по программе "Молодежь и дети". В учреждении были отремонтированы все сети – электричество, водоснабжение и канализация, приведены в порядок все кабинеты, закуплено новое оборудование", – поделилась Татьяна Сухина.Также, по ее информации, по федеральным программам продолжается капитальный ремонт в гимназии №1 имени Курчатова."Это одно из старейших учреждений юга России, и оно требует тщательного ремонта и тщательной подготовки, потому ремонт такой большой период занимает. Здание очень старинное, его нужно укрепить, привести в соответствие всем нормам, СанПиНам, для того чтобы оно было безопасным", – подчеркнула спикер.Не прерывается процесс капитального ремонта и в симферопольской гимназии №10 им. Покровского, дополнила она. Там заменили кровлю, где это требовалось. "В детском саду №40 "Катюша" в районе ул. Бела Куна и на ул. Сельвинского, 53, садик – были отремонтированы кровля, фасад. Сейчас идут работы в дошкольном учреждении №2 "Звездочка" по улице Гаспринского. Школа "Надежда" для детей с ограниченными возможностями здоровья – выполнен тоже большой объем работы, плюс установлено новое ограждение по программе "Безопасность", – перечислила Татьяна Сухина.Она также заметила, что работы в учреждениях ведутся не только по предписанию Роспотребнадзора, но и школами самостоятельно, по мере необходимости.При этом в Симферополе есть еще много объектов образования, которые требуют капитального ремонта. В первую очередь это дошкольные учреждения Центрального района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на оклейку бронепленкой окон в школах Ялты выделено еще 7 млнВ школах России звонки заменят песнямиУчебный год для российских школьников начнется с короткой недели

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна сухина, симферополь, образование в крыму и севастополе, школа, новости крыма