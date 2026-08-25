Рейтинг@Mail.ru
Как проходит диспансеризация в Крыму - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260825/kak-prokhodit-dispanserizatsiya-v-krymu-1158798878.html
Как проходит диспансеризация в Крыму
Как проходит диспансеризация в Крыму - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Как проходит диспансеризация в Крыму
С начала 2026 года более 750 тысяч крымчан прошли профилактические медосмотры и диспансеризацию. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T20:21
2026-08-25T20:21
диспансеризация
крым
новости крыма
юрий гоцанюк
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1f/1154785790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39aa876f01c95322ec13d2365262aa48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. С начала 2026 года более 750 тысяч крымчан прошли профилактические медосмотры и диспансеризацию. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк."Регулярные обследования позволяют выявлять опасные изменения на ранних, бессимптомных стадиях заболеваний, когда лечение наиболее эффективно. Кроме того, диагностика помогает определить факторы риска, способные в дальнейшем привести к развитию серьезных заболеваний", – написал он в своем канале в МАКС.Председатель Совмина РК отметил, что пройти диспансеризацию жители полуострова могут бесплатно по полису ОМС в любой поликлинике, независимо от места прикрепления. Записаться на обследование можно через портал "Госуслуги", по единому номеру 122 или в регистратуре медицинской организации.По информации Гоцанюка, всего в 2026 году профилактическими мероприятиями планируется охватить не менее 1,34 миллиона крымчан, в том числе более 395 тысяч несовершеннолетних. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".Ранее сообщалось, что в Крыму постоянный приток пациентов для прохождения диспансеризации обеспечивается за счет выездных форм обслуживания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диспансеризация по месту работы: как пройтиВ какой юридической защите нуждаются медикиВ Крыму открыли липидный центр
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1f/1154785790_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a9742ca5cdf1eb39f8d29ece72eb7ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
диспансеризация, крым, новости крыма, юрий гоцанюк, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
Как проходит диспансеризация в Крыму

Профосмотры и диспансеризацию в Крыму прошли более 750 тысяч человек с начала года

20:21 25.08.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДиспансеризация
Диспансеризация - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. С начала 2026 года более 750 тысяч крымчан прошли профилактические медосмотры и диспансеризацию. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
"Регулярные обследования позволяют выявлять опасные изменения на ранних, бессимптомных стадиях заболеваний, когда лечение наиболее эффективно. Кроме того, диагностика помогает определить факторы риска, способные в дальнейшем привести к развитию серьезных заболеваний", – написал он в своем канале в МАКС.
Председатель Совмина РК отметил, что пройти диспансеризацию жители полуострова могут бесплатно по полису ОМС в любой поликлинике, независимо от места прикрепления. Записаться на обследование можно через портал "Госуслуги", по единому номеру 122 или в регистратуре медицинской организации.
По информации Гоцанюка, всего в 2026 году профилактическими мероприятиями планируется охватить не менее 1,34 миллиона крымчан, в том числе более 395 тысяч несовершеннолетних. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Ранее сообщалось, что в Крыму постоянный приток пациентов для прохождения диспансеризации обеспечивается за счет выездных форм обслуживания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Диспансеризация по месту работы: как пройти
В какой юридической защите нуждаются медики
В Крыму открыли липидный центр
 
ДиспансеризацияКрымНовости КрымаЮрий ГоцанюкЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:3239 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России
20:21Как проходит диспансеризация в Крыму
20:11В Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга
19:55Когда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты
19:38Товарооборот России и Белоруссии вырос на 3% за год
19:22Ремонт за 10 миллиардов: что сделают на трассе Грушевка – Судак
19:10На Кубани из-за падения дрона загорелся заповедник
18:52Власти Севастополя предупредили о стрельбе в городе и взрывах в бухтах
18:40Субмарины "Лосось" и "Судак" – история подводного флота в Черном море
18:27Российские военные поразили сухогрузы и резервуары с топливом в портах Украины
18:16Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех
18:09Глава ЦРУ прибыл в Москву
17:59Большую Ялту 26 августа полностью отключат от электричества
17:46Умер спецпредставитель управделами президента в Крыму Олег Подолько
17:39Мошенники обманули крымчан на 10 миллионов
17:19Глава турецкой судоходной компании обвинил Украину в пиратстве
17:02В Ялте до ночи будет громко – власти просят не паниковать
16:55Если не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧС
16:30Взрывы на реке Ингулец: ВС РФ бьют пункты дислокации вражеских дронов
16:15ВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудника
Лента новостейМолния