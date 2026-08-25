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Как проходит диспансеризация в Крыму

Как проходит диспансеризация в Крыму - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Как проходит диспансеризация в Крыму

С начала 2026 года более 750 тысяч крымчан прошли профилактические медосмотры и диспансеризацию. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T20:21

2026-08-25T20:21

2026-08-25T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. С начала 2026 года более 750 тысяч крымчан прошли профилактические медосмотры и диспансеризацию. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк."Регулярные обследования позволяют выявлять опасные изменения на ранних, бессимптомных стадиях заболеваний, когда лечение наиболее эффективно. Кроме того, диагностика помогает определить факторы риска, способные в дальнейшем привести к развитию серьезных заболеваний", – написал он в своем канале в МАКС.Председатель Совмина РК отметил, что пройти диспансеризацию жители полуострова могут бесплатно по полису ОМС в любой поликлинике, независимо от места прикрепления. Записаться на обследование можно через портал "Госуслуги", по единому номеру 122 или в регистратуре медицинской организации.По информации Гоцанюка, всего в 2026 году профилактическими мероприятиями планируется охватить не менее 1,34 миллиона крымчан, в том числе более 395 тысяч несовершеннолетних. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".Ранее сообщалось, что в Крыму постоянный приток пациентов для прохождения диспансеризации обеспечивается за счет выездных форм обслуживания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диспансеризация по месту работы: как пройтиВ какой юридической защите нуждаются медикиВ Крыму открыли липидный центр

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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