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Как проходит диспансеризация в Крыму
Как проходит диспансеризация в Крыму - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Как проходит диспансеризация в Крыму
С начала 2026 года более 750 тысяч крымчан прошли профилактические медосмотры и диспансеризацию. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T20:21
2026-08-25T20:21
2026-08-25T20:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. С начала 2026 года более 750 тысяч крымчан прошли профилактические медосмотры и диспансеризацию. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк."Регулярные обследования позволяют выявлять опасные изменения на ранних, бессимптомных стадиях заболеваний, когда лечение наиболее эффективно. Кроме того, диагностика помогает определить факторы риска, способные в дальнейшем привести к развитию серьезных заболеваний", – написал он в своем канале в МАКС.Председатель Совмина РК отметил, что пройти диспансеризацию жители полуострова могут бесплатно по полису ОМС в любой поликлинике, независимо от места прикрепления. Записаться на обследование можно через портал "Госуслуги", по единому номеру 122 или в регистратуре медицинской организации.По информации Гоцанюка, всего в 2026 году профилактическими мероприятиями планируется охватить не менее 1,34 миллиона крымчан, в том числе более 395 тысяч несовершеннолетних. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".Ранее сообщалось, что в Крыму постоянный приток пациентов для прохождения диспансеризации обеспечивается за счет выездных форм обслуживания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диспансеризация по месту работы: как пройтиВ какой юридической защите нуждаются медикиВ Крыму открыли липидный центр
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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диспансеризация, крым, новости крыма, юрий гоцанюк, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
Как проходит диспансеризация в Крыму
Профосмотры и диспансеризацию в Крыму прошли более 750 тысяч человек с начала года
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. С начала 2026 года более 750 тысяч крымчан прошли профилактические медосмотры и диспансеризацию. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
"Регулярные обследования позволяют выявлять опасные изменения на ранних, бессимптомных стадиях заболеваний, когда лечение наиболее эффективно. Кроме того, диагностика помогает определить факторы риска, способные в дальнейшем привести к развитию серьезных заболеваний", – написал он в своем канале в МАКС.
Председатель Совмина РК отметил, что пройти диспансеризацию жители полуострова могут бесплатно по полису ОМС в любой поликлинике, независимо от места прикрепления. Записаться на обследование можно через портал "Госуслуги", по единому номеру 122 или в регистратуре медицинской организации.
По информации Гоцанюка, всего в 2026 году профилактическими мероприятиями планируется охватить не менее 1,34 миллиона крымчан, в том числе более 395 тысяч несовершеннолетних. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Ранее сообщалось, что в Крыму постоянный приток пациентов для прохождения диспансеризации обеспечивается за счет
выездных форм обслуживания.
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