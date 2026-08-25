https://crimea.ria.ru/20260825/glava-turetskoy-sudokhodnoy-kompanii-obvinil-ukrainu-v-piratstve-1158801627.html

Глава турецкой судоходной компании обвинил Украину в пиратстве

Глава турецкой судоходной компании обвинил Украину в пиратстве - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Глава турецкой судоходной компании обвинил Украину в пиратстве

Украина занимается пиратством, нанося удары по торговым судам в Черном море. Об этом заявил председатель правления крупной турецкой судоходной компании... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T17:19

2026-08-25T17:19

2026-08-25T17:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Украина занимается пиратством, нанося удары по торговым судам в Черном море. Об этом заявил председатель правления крупной турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан в интервью агентству Bloomberg."Я считаю, что тем, кто спровоцировал и начал все это, была Украина. Даже не считаю, а знаю", – цитирует Джана украинские СМИ.Он напомнил, что в июле этого года в течение трех дней ВСУ атаковали 35 гражданских судов, в том числе под флагом Турции.По мнению Джана, убытки Турции из-за украинских ударов и почти полной остановки судоходства в Черном море в ближайшие три месяца составят 20 миллиардов долларов. При этом ущерб может возрасти еще больше из-за подорожания сырья, пшеницы и нефти.21 августа беспилотники атаковали в Черном море судно, которое использует компания из Турции. Жилые помещения и мостик корабля при ударе получили повреждения7 августа сухогруз под турецким флагом подвергся атаке беспилотника у побережья Новороссийска.23 июля сухогруз Mv Reyhan Sarı, следовавший под турецким флагом, был атакован беспилотником в Черном море. Один человек погиб, также есть раненые.Ранее официальный представитель МИД РФ заявила,что атаки киевского режима на суда с агропродукцией в Черном и Азовском морях усиливают дефицит зерна и рост цен на продовольствие в мире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ввод моратория на военные действия в Черном море: ответ МИД РоссииРоссия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судовКонтролировать безопасность российских судов в море будет новый институт

турция

черное море

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, турция, мнения, черное море, судоходство, украина, атаки всу