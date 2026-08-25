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Глава ЦРУ прибыл в Москву
Глава ЦРУ прибыл в Москву - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Глава ЦРУ прибыл в Москву
Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф прибыл в Москву для проведения встреч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T18:09
2026-08-25T18:09
2026-08-25T18:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф прибыл в Москву для проведения встреч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал CBS.С кем проводит переговоры глава ЦРУ и какие вопросы планируется обсудить, телеканал не уточнил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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новости, россия, сша, цру
Глава ЦРУ прибыл в Москву
Глава ЦРУ Рэтклифф прибыл в Москву для проведения встреч – СМИ
18:09 25.08.2026 (обновлено: 18:17 25.08.2026)