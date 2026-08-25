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Где заправиться в Севастополе в среду
Где заправиться в Севастополе в среду - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Где заправиться в Севастополе в среду
В среду, 26 августа, на автозаправочных станциях Севастополя в свободной продаже будет дизельное топливо, газ-пропан и бензин марки АИ-100. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T22:21
2026-08-25T22:21
2026-08-25T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В среду, 26 августа, на автозаправочных станциях Севастополя в свободной продаже будет дизельное топливо, газ-пропан и бензин марки АИ-100. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации губернатора, газ в баллоны в свободной продаже будет только на АЗС на Городском шоссе. При этом заправить газом авто можно будет на шести АЗС: Таврида 1; Таврида 2; улица Хрусталева, 6; улица Крестовского, 56; село Гончарное; Фиолентовское шоссе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтяные компании России увеличивают поставки топливаВ РФ до июля 2027-го разрешили выпуск топлива трех классовВведен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности
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новости севастополя, севастополь, топливо, транспорт
Где заправиться в Севастополе в среду
На автозаправках Севастополя в свободной продаже 26 августа будет газ и дизель