Рейтинг@Mail.ru
Где заправиться в Севастополе в среду - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260825/gde-zapravitsya-v-sevastopole-v-sredu-1158807804.html
Где заправиться в Севастополе в среду
Где заправиться в Севастополе в среду - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Где заправиться в Севастополе в среду
В среду, 26 августа, на автозаправочных станциях Севастополя в свободной продаже будет дизельное топливо, газ-пропан и бензин марки АИ-100. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T22:21
2026-08-25T22:21
новости севастополя
севастополь
топливо
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_ed17e03e173eb73bd03b98218295ddb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В среду, 26 августа, на автозаправочных станциях Севастополя в свободной продаже будет дизельное топливо, газ-пропан и бензин марки АИ-100. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации губернатора, газ в баллоны в свободной продаже будет только на АЗС на Городском шоссе. При этом заправить газом авто можно будет на шести АЗС: Таврида 1; Таврида 2; улица Хрусталева, 6; улица Крестовского, 56; село Гончарное; Фиолентовское шоссе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтяные компании России увеличивают поставки топливаВ РФ до июля 2027-го разрешили выпуск топлива трех классовВведен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_93d79136c3ae6b761cdefecbc6172bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, топливо, транспорт
Где заправиться в Севастополе в среду

На автозаправках Севастополя в свободной продаже 26 августа будет газ и дизель

22:21 25.08.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В среду, 26 августа, на автозаправочных станциях Севастополя в свободной продаже будет дизельное топливо, газ-пропан и бензин марки АИ-100. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"На АЗС "ТЭС" продажа четырех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 и ДТ) будет осуществляться по QR-кодам. ДТ NP, АИ-100 и газ-пропан – в свободной продаже", – говорится в сообщении.

По информации губернатора, газ в баллоны в свободной продаже будет только на АЗС на Городском шоссе. При этом заправить газом авто можно будет на шести АЗС: Таврида 1; Таврида 2; улица Хрусталева, 6; улица Крестовского, 56; село Гончарное; Фиолентовское шоссе.
"Топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут с 09:00 до 16:00. Разрешена заправка в канистры для работы домашних генераторов. Вы можете заправить часть объема в бак, а часть налить в канистру", – пояснил Развожаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нефтяные компании России увеличивают поставки топлива
В РФ до июля 2027-го разрешили выпуск топлива трех классов
Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности
 
Новости СевастополяСевастопольТопливоТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42В Минсельхозе России создали оперштаб для перенаправления экспорта продукции
22:21Где заправиться в Севастополе в среду
22:08Крымский мост: обстановка на объекте вечером 25 августа
21:56Как правильно собрать ребенка в школу – советы эксперта
21:35В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в России
21:20"Ночь кино": 50 площадок Крыма покажут фильмы в рамках всероссийской акции
21:10Как школы Симферополя готовят к новому учебному году
20:57У берегов Севастополя произошло землетрясение
20:3239 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России
20:21Как проходит диспансеризация в Крыму
20:11В Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга
19:55Когда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты
19:38Товарооборот России и Белоруссии вырос на 3% за год
19:22Ремонт за 10 миллиардов: что сделают на трассе Грушевка – Судак
19:10На Кубани из-за падения дрона загорелся заповедник
18:52Власти Севастополя предупредили о стрельбе в городе и взрывах в бухтах
18:40Субмарины "Лосось" и "Судак" – история подводного флота в Черном море
18:27Российские военные поразили сухогрузы и резервуары с топливом в портах Украины
18:16Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех
18:09Глава ЦРУ прибыл в Москву
Лента новостейМолния