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Где купить бензин Аи-92 в Крыму – адреса

Где купить бензин Аи-92 в Крыму – адреса - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Где купить бензин Аи-92 в Крыму – адреса

В Черноморском районе во вторник будут в розницу продавать бензин марки АИ-92 на одной АЗС, а в Феодосии - на трех автозаправочных станциях. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T10:40

2026-08-25T10:40

2026-08-25T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Черноморском районе во вторник будут в розницу продавать бензин марки АИ-92 на одной АЗС, а в Феодосии - на трех автозаправочных станциях. Об этом сообщают власти регионов.По словам руководителя, из-за ограниченного количества топлива пришлось временно изменить порядок отпуска бензина.Также глава района напомнил строгом запрете на съемку очередей к АЗС и передвижения бензовозов.В Феодосии во вторник с 10:00 на трех заправках сети "Атан" также началась свободная продажа бензина марки АИ-92, сообщил глава местной городской администрации Владимир Ким.Топливом можно заправить автомобиль на следующих АЗС:- Феодосия, пгт. Приморский, Керченское шоссе, 86/88;- Коктебель, Ленина, 150;Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопросы в сфере топлива решаются и ситуацию держит на контроле председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с наличием топлива в свободной продаже на автозаправочных станциях будет улучшена в ближайшее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России продлили действие сниженного норматива продаж бензина на биржеСохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеляВ РФ до июля 2027-го разрешили выпуск топлива трех классов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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