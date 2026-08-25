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Где купить бензин Аи-92 в Крыму – адреса
Где купить бензин Аи-92 в Крыму – адреса - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Где купить бензин Аи-92 в Крыму – адреса
В Черноморском районе во вторник будут в розницу продавать бензин марки АИ-92 на одной АЗС, а в Феодосии - на трех автозаправочных станциях. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T10:40
2026-08-25T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Черноморском районе во вторник будут в розницу продавать бензин марки АИ-92 на одной АЗС, а в Феодосии - на трех автозаправочных станциях. Об этом сообщают власти регионов.По словам руководителя, из-за ограниченного количества топлива пришлось временно изменить порядок отпуска бензина.Также глава района напомнил строгом запрете на съемку очередей к АЗС и передвижения бензовозов.В Феодосии во вторник с 10:00 на трех заправках сети "Атан" также началась свободная продажа бензина марки АИ-92, сообщил глава местной городской администрации Владимир Ким.Топливом можно заправить автомобиль на следующих АЗС:- Феодосия, пгт. Приморский, Керченское шоссе, 86/88;- Коктебель, Ленина, 150;Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопросы в сфере топлива решаются и ситуацию держит на контроле председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с наличием топлива в свободной продаже на автозаправочных станциях будет улучшена в ближайшее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России продлили действие сниженного норматива продаж бензина на биржеСохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеляВ РФ до июля 2027-го разрешили выпуск топлива трех классов
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крым, новости крыма, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, черноморский район, феодосия, владимир ким
Где купить бензин Аи-92 в Крыму – адреса
В Крыму в Черноморском и Феодосии появился в свободной продаже бензин Аи-92
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Черноморском районе во вторник будут в розницу продавать бензин марки АИ-92 на одной АЗС, а в Феодосии - на трех автозаправочных станциях. Об этом сообщают власти регионов.
"АЗС "Атан" в Черноморском 25 августа с 12:00 начинает розничную торговлю бензином марки Аи-92(20 литров). Сохраняем возможность залить топливо в канистру. Действует мера 10 литров в бак, 10 литров в канистру", - написал в своих соцсетях глава администрации Черноморского района Андрей Шатыренко.
По словам руководителя, из-за ограниченного количества топлива пришлось временно изменить порядок отпуска бензина.
"С целью справедливого распределения ресурсов и предотвращения ажиотажа мы возобновляем продажу топлива по талонам. Ограничение: не более одной заправки в семь дней на одно транспортное средство. Эта мера касается только бензина", - уточнил Шатыренко.
Также глава района напомнил строгом запрете на съемку очередей к АЗС и передвижения бензовозов.
В Феодосии во вторник с 10:00 на трех заправках сети "Атан" также началась свободная продажа бензина марки АИ-92, сообщил глава местной городской администрации Владимир Ким.
Топливом можно заправить автомобиль на следующих АЗС:
- Феодосия, пгт. Приморский, Керченское шоссе, 86/88;
- Коктебель, Ленина, 150;
- Феодосия, Симферопольское шоссе, 25.
"Лимит единоразовой заправки: 20 л (бак или канистра)", - уточнил Ким.
Ранее президент России Владимир Путин заявил
, что вопросы в сфере топлива решаются и ситуацию держит на контроле председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил
, что ситуация с наличием топлива в свободной продаже на автозаправочных станциях будет улучшена в ближайшее время.
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