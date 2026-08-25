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Если не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧС

Если не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧС - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Если не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧС

В Симферополе школы организуют учебный процесс даже без света, воды и тепла, им предложат на выбор один из трех вариантов действий. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T16:55

2026-08-25T16:55

2026-08-25T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе школы организуют учебный процесс даже без света, воды и тепла, им предложат на выбор один из трех вариантов действий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замглавы администрации Симферополя – начальник департамента образования Татьяна Сухина.По словам Сухиной, в течение лета министерство образования РК вместе с администрациями районов и городов Крыма, а также родителями воспитанников образовательных учреждений обсуждали различные варианты проведения занятий в школах в таких непростых условиях, как отсутствие электроснабжения, воды и тепла.Поскольку ситуации могут отличаться, предложений было много, и что касается Симферополя, то были определены три модели организации учебы. Первый вариант - штатный, с использованием дизель-генераторов. В случае отсутствия электричества организации сразу же перейдут на альтернативные источники питания, в том числе во вторую смену, если это необходимо, отметила она.Если без света не будет и водоснабжения, то возможен переход ко второй модели – работе в сокращенном формате. При этом достаточный питьевой запас в любом случае будет обеспечен, заверила она. В случае перехода на получасовые уроки перемены будут уменьшены до 10 минут, а внеурочная деятельность сокращена. Останутся только два ключевых часа - "Разговоры о важном" и по четвергам "Россия – мои горизонты", добавила Сухина.Третий вариант организации учебного процесса предусмотрен на случай, если в школах крымской столицы будет холодно в условиях проблем с электричеством и водой. На этот случай в расписании будут оставлять только базовые предметы. В их числе: математика, русский, литература, физика. Остальные предметы, такие как физическая культура, музыка и рисование, переведут "на режим консультаций", сказала Сухина.На сегодняшний день в Симферополе настроены начинать учебный год в штатном режиме, то есть проводить уроки по сорок пять минут.1 сентября в Крыму начнут работу три современные школыТакже Сухина рассказала, что 1 сентября линейки будут организованы для первоклассников, а также учащихся 9-х и 11-х классов и пройдут в закрытом режиме, то есть в стенах школы, в актовом или спортивном зале, при участии родственников детей, но только по одному представителю от семьи.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на оклейку бронепленкой окон в школах Ялты выделено еще 7 млн В школах России звонки заменят песнями Минпросвещения РФ планирует ввести во всех школах новый курс по ИИ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферополь, образование в крыму и севастополе