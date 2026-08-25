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Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую отправили за решетку - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую отправили за решетку
Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую отправили за решетку - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую отправили за решетку
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заключил под стражу экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую с правом внесения залога в размере около... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T11:09
2026-08-25T11:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заключил под стражу экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую с правом внесения залога в размере около 450 тысяч долларов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.Дело преступной группы в офисе Зеленского20 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели спецоперацию по разоблачению преступной группы, в которую входили чиновники из ближайшего окружения главы киевского режима Владимира Зеленского.Участники преступной организации осуществили рейдерский захват двух предприятий, стоимость активов которых составила 248 млн гривен (свыше 5,5 млн долларов). Целью завладения одним из этих предприятий было получение контроля над недвижимостью в центральной части Киева стоимостью более 500 млн гривен (более 11 млн долларов).Кроме того, в мае 2026 года участники преступной организации пытались завладеть объектами недвижимости в Киеве стоимостью более 207 млн гривен (4,6 млн долларов).Отдельные участники преступной организации в сговоре с представителями и должностными лицами одного из государственных банков в течение июня 2026 года организовали и обеспечили легализацию средств, полученных преступным путем.Одна из фигуранток дела – замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая, к которой с обысками явились детективы НАБУ. В день проведения обысков глава киевского режима снял ее с должности.Позже НАБУ опубликовало записи разговоров предполагаемых фигурантов спецоперации, получившей название "Форест Гамп", на которых фигурирует Мудрая.Также в рамках расследования были задержаны и заключены под стражу экс-депутат Верховной рады Максим Микитась и его починенный Валентин Елизаров.На обнародованных НАБУ записях Микитась обсуждает перечисление необходимой суммы через подконтрольные компании. К схеме по отмыванию денег, по версии НАБУ, привлекалось руководство украинского "Сенс банка".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликтаУкраинские чиновники украли более $3 млн на закупках для военныхНАБУ начало новое расследование в отношении чиновников офиса Зеленского
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украина, новости, правосудие, коррупция
Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую отправили за решетку

Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую отправили под стражу с правом залога в $450 тысяч

11:09 25.08.2026
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заключил под стражу экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую с правом внесения залога в размере около 450 тысяч долларов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"ВАКС отправил Мудрую под стражу с возможностью внесения залога в 20 миллионов гривен (около 450 тысяч долларов – ред.)", - написал нардеп в своем Telegram-канале.

Дело преступной группы в офисе Зеленского

20 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели спецоперацию по разоблачению преступной группы, в которую входили чиновники из ближайшего окружения главы киевского режима Владимира Зеленского.
Участники преступной организации осуществили рейдерский захват двух предприятий, стоимость активов которых составила 248 млн гривен (свыше 5,5 млн долларов). Целью завладения одним из этих предприятий было получение контроля над недвижимостью в центральной части Киева стоимостью более 500 млн гривен (более 11 млн долларов).
Кроме того, в мае 2026 года участники преступной организации пытались завладеть объектами недвижимости в Киеве стоимостью более 207 млн гривен (4,6 млн долларов).
Отдельные участники преступной организации в сговоре с представителями и должностными лицами одного из государственных банков в течение июня 2026 года организовали и обеспечили легализацию средств, полученных преступным путем.
Одна из фигуранток дела – замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая, к которой с обысками явились детективы НАБУ. В день проведения обысков глава киевского режима снял ее с должности.
Позже НАБУ опубликовало записи разговоров предполагаемых фигурантов спецоперации, получившей название "Форест Гамп", на которых фигурирует Мудрая.
Также в рамках расследования были задержаны и заключены под стражу экс-депутат Верховной рады Максим Микитась и его починенный Валентин Елизаров.
На обнародованных НАБУ записях Микитась обсуждает перечисление необходимой суммы через подконтрольные компании. К схеме по отмыванию денег, по версии НАБУ, привлекалось руководство украинского "Сенс банка".
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