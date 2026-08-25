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Двое детей попали под колеса легковушки на Кубани - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Двое детей попали под колеса легковушки на Кубани
Двое детей попали под колеса легковушки на Кубани - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Двое детей попали под колеса легковушки на Кубани
Двоих подростков сбила легковушка в Краснодарском крае, дети в больнице. Об этом сообщили в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T11:01
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дтп
дети
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Двоих подростков сбила легковушка в Краснодарском крае, дети в больнице. Об этом сообщили в полиции Кубани.ДТП произошло накануне вечером в поселке Ильский Северского района. По факту аварии проводится проверка.Как сообщалось, за неделю в Крыму в ДТП погибли два человека, в том числе ребенок, еще 26 получили травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В страшной аварии под Ростовом погибли пять человекЖуткое ДТП на трассе "Таврида": водителя грузовика зажало в кабинеДиректор "Тайгана" Олег Зубков сорвался с горы во время поездки на багги
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дтп, дети, происшествия, умвд россии по краснодарскому краю, новости
Двое детей попали под колеса легковушки на Кубани

На Кубани двое 13-летних подростков попали под машину

11:01 25.08.2026
 
© Полиция Кубани в МАКСНа Кубани двое 13-летних подростков попали под машину
На Кубани двое 13-летних подростков попали под машину
© Полиция Кубани в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Двоих подростков сбила легковушка в Краснодарском крае, дети в больнице. Об этом сообщили в полиции Кубани.
ДТП произошло накануне вечером в поселке Ильский Северского района.
"88-летний водитель "Лада Гранта" наехал на машине на двух 13-летних подростков, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы с травмами доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.
© Полиция Кубани в МАКСНа Кубани двое 13-летних подростков попали под машину
На Кубани двое 13-летних подростков попали под машину
© Полиция Кубани в МАКС
По факту аварии проводится проверка.
Как сообщалось, за неделю в Крыму в ДТП погибли два человека, в том числе ребенок, еще 26 получили травмы.
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