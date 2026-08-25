https://crimea.ria.ru/20260825/chp-na-amurskom-geokhimicheskom-komplekse--chto-izvestno-1158791967.html

ЧП на Амурском геохимическом комплексе – что известно

ЧП на Амурском геохимическом комплексе – что известно - РИА Новости Крым, 25.08.2026

ЧП на Амурском геохимическом комплексе – что известно

На территории Амурского газохимического комплекса произошел пожар, пострадали по меньшей мере пятеро человек, они госпитализированы. Информация о пострадавших и РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T13:05

2026-08-25T13:05

2026-08-25T13:06

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происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. На территории Амурского газохимического комплекса произошел пожар, пострадали по меньшей мере пятеро человек, они госпитализированы. Информация о пострадавших и повреждениях на объекте, а также причинах и обстоятельства происшествия устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.Кроме того, несколько человек обратились к медикам с легкими повреждениями, порезами и ушибами, им оказана медицинская помощь.По информации пресс-службы, в данный момент в целях обеспечения безопасности часть специалистов останавливают оборудование, находящееся в пусконаладочных работах. Сотрудники, которые не принимают участия в ликвидации ЧС, эвакуируются за территорию. На место вызваны специалисты оперативных служб, ведется локализация последствий.Для расследования причин происшествия на Амурском ГХК создали комиссию.По информации на официальном сайте компании, Амурский газохимический комплекс (АГХК) является одним из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена востребованных на российском и мировом рынках марок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, новости, россия, происшествия, пожар