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ЧП на Амурском геохимическом комплексе – что известно - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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ЧП на Амурском геохимическом комплексе – что известно
ЧП на Амурском геохимическом комплексе – что известно - РИА Новости Крым, 25.08.2026
ЧП на Амурском геохимическом комплексе – что известно
На территории Амурского газохимического комплекса произошел пожар, пострадали по меньшей мере пятеро человек, они госпитализированы. Информация о пострадавших и РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T13:05
2026-08-25T13:06
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новости
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. На территории Амурского газохимического комплекса произошел пожар, пострадали по меньшей мере пятеро человек, они госпитализированы. Информация о пострадавших и повреждениях на объекте, а также причинах и обстоятельства происшествия устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.Кроме того, несколько человек обратились к медикам с легкими повреждениями, порезами и ушибами, им оказана медицинская помощь.По информации пресс-службы, в данный момент в целях обеспечения безопасности часть специалистов останавливают оборудование, находящееся в пусконаладочных работах. Сотрудники, которые не принимают участия в ликвидации ЧС, эвакуируются за территорию. На место вызваны специалисты оперативных служб, ведется локализация последствий.Для расследования причин происшествия на Амурском ГХК создали комиссию.По информации на официальном сайте компании, Амурский газохимический комплекс (АГХК) является одним из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена востребованных на российском и мировом рынках марок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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амурская область, новости, россия, происшествия, пожар
ЧП на Амурском геохимическом комплексе – что известно

На пожаре в Амурском геохимическом комплексе пострадали люди – что известно к этому часу

13:05 25.08.2026 (обновлено: 13:06 25.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. На территории Амурского газохимического комплекса произошел пожар, пострадали по меньшей мере пятеро человек, они госпитализированы. Информация о пострадавших и повреждениях на объекте, а также причинах и обстоятельства происшествия устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"На территории площадки строительства АГХК произошло возгорание... Пострадавшие есть, но сколько – уточняется, проверяем информацию... В больницы города Свободный с травмами разной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков", – говорится в сообщении компании в Telegram.

Кроме того, несколько человек обратились к медикам с легкими повреждениями, порезами и ушибами, им оказана медицинская помощь.
По информации пресс-службы, в данный момент в целях обеспечения безопасности часть специалистов останавливают оборудование, находящееся в пусконаладочных работах. Сотрудники, которые не принимают участия в ликвидации ЧС, эвакуируются за территорию. На место вызваны специалисты оперативных служб, ведется локализация последствий.
"Рисков дальнейшего распространения огня нет, ведется контролируемое выгорание остатков технологических газов. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет", –заверили на предприятии.
Для расследования причин происшествия на Амурском ГХК создали комиссию.
По информации на официальном сайте компании, Амурский газохимический комплекс (АГХК) является одним из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена востребованных на российском и мировом рынках марок.
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