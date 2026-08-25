https://crimea.ria.ru/20260825/chislo-pogibshikh-pri-pozhare-na-amurskom-gkhk-vyroslo-do-trekh-1158804292.html

Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех

Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех

Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех. Об этом сообщила пресс-служба Амурского газохимического комплекса. РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T18:16

2026-08-25T18:16

2026-08-25T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех. Об этом сообщила пресс-служба Амурского газохимического комплекса.Пожар вспыхнул во вторник днем. Изначально сообщалось о пятерых пострадавших, позже стало известно об одном погибшем и более 100 раненых. Генеральный директор Амурского газохимического комплекса Сергей Сергеев выразил искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших, заверив, что компания сделает все возможное для их поддержки.Отмечается, что в помощь Свободненской больнице были направлены дополнительные ресурсы: бригады санавиации, бригады скорой помощи из Шимановска, Белогорска. Дополнительно к месту прибыли специалисты для оказания психолого-психотерапевтической помощи. Также в Амурскую область направляется спецборт "Медицины катастроф" с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и других федеральных центров. Кроме того, к оказанию помощи привлечены частные медицинские организации региона. По информации на официальном сайте компании, Амурский газохимический комплекс (АГХК) является одним из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена востребованных на российском и мировом рынках марок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, новости, происшествия, пожар, россия