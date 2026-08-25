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Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех
Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех
Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех. Об этом сообщила пресс-служба Амурского газохимического комплекса. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T18:16
2026-08-25T18:16
2026-08-25T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех. Об этом сообщила пресс-служба Амурского газохимического комплекса.Пожар вспыхнул во вторник днем. Изначально сообщалось о пятерых пострадавших, позже стало известно об одном погибшем и более 100 раненых. Генеральный директор Амурского газохимического комплекса Сергей Сергеев выразил искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших, заверив, что компания сделает все возможное для их поддержки.Отмечается, что в помощь Свободненской больнице были направлены дополнительные ресурсы: бригады санавиации, бригады скорой помощи из Шимановска, Белогорска. Дополнительно к месту прибыли специалисты для оказания психолого-психотерапевтической помощи. Также в Амурскую область направляется спецборт "Медицины катастроф" с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и других федеральных центров. Кроме того, к оказанию помощи привлечены частные медицинские организации региона. По информации на официальном сайте компании, Амурский газохимический комплекс (АГХК) является одним из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена востребованных на российском и мировом рынках марок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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амурская область, новости, происшествия, пожар, россия
Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех
При пожаре на Амурском ГХК погибли два гражданина КНР и россиянин
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех. Об этом сообщила пресс-служба Амурского газохимического комплекса.
Пожар вспыхнул во вторник днем. Изначально сообщалось о пятерых пострадавших, позже стало известно об одном погибшем и более 100 раненых
.
"К сожалению, подтверждена гибель трех человек, сотрудников подрядных организаций – двух граждан КНР и одного гражданина России. 24 человека госпитализированы в медицинские учреждения города Свободный с травмами различной степени тяжести.122 человека обратились с легкими повреждениями (ушибы, порезы), им оказана необходимая медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась", - говорится в сообщении.
Генеральный директор Амурского газохимического комплекса Сергей Сергеев выразил искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших, заверив, что компания сделает все возможное для их поддержки.
"Сейчас наша главная задача — сделать все, чтобы люди шли на поправку. Мы на связи с пострадавшими, их близкими, медицинским персоналом. Компания окажет всю необходимую помощь — медицинскую, психологическую, материальную", — отметил Сергей Сергеев.
Отмечается, что в помощь Свободненской больнице были направлены дополнительные ресурсы: бригады санавиации, бригады скорой помощи из Шимановска, Белогорска. Дополнительно к месту прибыли специалисты для оказания психолого-психотерапевтической помощи.
Также в Амурскую область направляется спецборт "Медицины катастроф" с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и других федеральных центров. Кроме того, к оказанию помощи привлечены частные медицинские организации региона.
"В настоящее время на площадке строительства продолжаются поисково-спасательные работы. Специалистами служб ведется ликвидация очага возгорания и контролируемое выжигание остатков технических газов. Превышения вредных веществ в атмосферном воздухе после возгорания на территории Амурского газохимического комплекса не выявлено", - добавили в компании.
По информации на официальном сайте компании, Амурский газохимический комплекс (АГХК) является одним из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена востребованных на российском и мировом рынках марок.
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