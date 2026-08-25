https://crimea.ria.ru/20260825/bufernoy-zony-v-donbasse-ne-budet-v-kremle-otvetili-na-ideyu-zelenskogo-1158793055.html

"Буферной зоны" в Донбассе не будет: в Кремле ответили на идею Зеленского

"Буферной зоны" в Донбассе не будет: в Кремле ответили на идею Зеленского - РИА Новости Крым, 25.08.2026

"Буферной зоны" в Донбассе не будет: в Кремле ответили на идею Зеленского

Донбасс является частью России и его управлением не может заниматься третья сторона. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T13:21

2026-08-25T13:21

2026-08-25T13:22

россия

новые регионы россии

события в донбассе

донецкая народная республика (днр)

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дмитрий песков

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Донбасс является частью России и его управлением не может заниматься третья сторона. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее заявил об идее создания буферной зоны на Донбассе для урегулирования конфликта на Украине.Также он напомнил о неоднократных заявлениях Москвы о том, что размещение воинских контингентов НАТО на территории Украины неприемлемо для России. Он подчеркнул, что РФ продолжает спецоперацию в условиях отсутствия мирных способов урегулирования и указал, что Россия не просто рассчитывает на победу в СВО, а уверена в ней.Песков также выразил уверенность, что украинский вопрос будет подниматься на встрече Лаврова с секретарем Ватикана по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером, которая проходит 25 августа в рамках визита Галлахера в Россию.В мае президент России Владимир Путин заявлял, что Вооруженные силы России приступили к созданию буферной зоны, чтобы обезопасить мирных жителей российского приграничья. Москва неоднократно заявляла, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями России в соответствии с Конституцией страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая полоса безопасности на Украине: заявление МедведеваРоссия будет расширять зону безопасности с усилением ударов ВСУ – ПутинПлощадь освобожденных территорий в Днепропетровской области увеличивается

россия

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

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россия, новые регионы россии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), кремль, дмитрий песков, владимир зеленский