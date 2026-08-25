https://crimea.ria.ru/20260825/bufernoy-zony-v-donbasse-ne-budet-v-kremle-otvetili-na-ideyu-zelenskogo-1158793055.html
"Буферной зоны" в Донбассе не будет: в Кремле ответили на идею Зеленского
"Буферной зоны" в Донбассе не будет: в Кремле ответили на идею Зеленского - РИА Новости Крым, 25.08.2026
"Буферной зоны" в Донбассе не будет: в Кремле ответили на идею Зеленского
Донбасс является частью России и его управлением не может заниматься третья сторона. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T13:21
2026-08-25T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Донбасс является частью России и его управлением не может заниматься третья сторона. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее заявил об идее создания буферной зоны на Донбассе для урегулирования конфликта на Украине.Также он напомнил о неоднократных заявлениях Москвы о том, что размещение воинских контингентов НАТО на территории Украины неприемлемо для России. Он подчеркнул, что РФ продолжает спецоперацию в условиях отсутствия мирных способов урегулирования и указал, что Россия не просто рассчитывает на победу в СВО, а уверена в ней.Песков также выразил уверенность, что украинский вопрос будет подниматься на встрече Лаврова с секретарем Ватикана по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером, которая проходит 25 августа в рамках визита Галлахера в Россию.В мае президент России Владимир Путин заявлял, что Вооруженные силы России приступили к созданию буферной зоны, чтобы обезопасить мирных жителей российского приграничья. Москва неоднократно заявляла, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями России в соответствии с Конституцией страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая полоса безопасности на Украине: заявление МедведеваРоссия будет расширять зону безопасности с усилением ударов ВСУ – ПутинПлощадь освобожденных территорий в Днепропетровской области увеличивается
россия
новые регионы россии
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россия, новые регионы россии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), кремль, дмитрий песков, владимир зеленский
"Буферной зоны" в Донбассе не будет: в Кремле ответили на идею Зеленского
Кремль отверг идею Зеленского о создании буферной зоны на Донбассе
13:21 25.08.2026 (обновлено: 13:22 25.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Донбасс является частью России и его управлением не может заниматься третья сторона. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее заявил об идее создания буферной зоны на Донбассе для урегулирования конфликта на Украине.
"Донбасс является территорией Российской Федерации, это субъекты России. Это единственное замечание, которое я сразу хотел бы сделать, и вряд ли какая-то сторона может заниматься управлением регионов РФ", – прокомментировал это заявление Песков.
Также он напомнил о неоднократных заявлениях Москвы о том, что размещение воинских контингентов НАТО на территории Украины неприемлемо для России. Он подчеркнул, что РФ продолжает спецоперацию в условиях отсутствия мирных способов урегулирования и указал, что Россия не просто рассчитывает на победу в СВО, а уверена в ней.
Песков также выразил уверенность, что украинский вопрос будет подниматься на встрече Лаврова с секретарем Ватикана по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером, которая проходит 25 августа в рамках визита Галлахера в Россию.
В мае президент России Владимир Путин заявлял, что Вооруженные силы России приступили к созданию буферной зоны
, чтобы обезопасить мирных жителей российского приграничья. Москва неоднократно заявляла, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями России
в соответствии с Конституцией страны.
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