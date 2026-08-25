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Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Кремля
Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Кремля
Слухи о подготовке к мобилизации в России являются информационными утками Киева, который таким образом пытается раскачать ситуацию. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T09:23
2026-08-25T09:23
россия
частичная мобилизация
кремль
дмитрий песков
новости
украина
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Слухи о подготовке к мобилизации в России являются информационными утками Киева, который таким образом пытается раскачать ситуацию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 28 июля также назвал сообщения о якобы готовящейся в стране мобилизации лживой провокацией врага, направленной на дестабилизацию обстановки. По его информации около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы с Вооруженных Силах России за первое полугодие.В марте он зампред Совбеза также заявлял, что в настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации, поскольку для выполнения всех поставленных задач достаточно действующих военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны открыло отбор в войска беспилотных системДело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войскаАвиация БПЛА и технологическое лидерство РФ – Путин дал новые поручения
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РИА Новости Крым
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россия, частичная мобилизация, кремль, дмитрий песков, новости, украина, фейк
Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Кремля

Сообщения о подготовке к мобилизации в России являются украинскими вбросами – Песков

09:23 25.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМобилизация
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Слухи о подготовке к мобилизации в России являются информационными утками Киева, который таким образом пытается раскачать ситуацию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле", - сказал Песков, отвечая на вопрос RTVI о том, как в Кремле расценивают сообщения о подготовке к новой волне мобилизации.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 28 июля также назвал сообщения о якобы готовящейся в стране мобилизации лживой провокацией врага, направленной на дестабилизацию обстановки. По его информации около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы с Вооруженных Силах России за первое полугодие.
В марте он зампред Совбеза также заявлял, что в настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации, поскольку для выполнения всех поставленных задач достаточно действующих военнослужащих.
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РоссияЧастичная мобилизацияКремльДмитрий ПесковНовостиУкраинаФейк
 
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