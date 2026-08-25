https://crimea.ria.ru/20260825/budet-li-v-rossii-novaya-volna-mobilizatsii---otvet-kremlya-1158782997.html

Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Кремля

Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 25.08.2026

Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Кремля

Слухи о подготовке к мобилизации в России являются информационными утками Киева, который таким образом пытается раскачать ситуацию. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T09:23

2026-08-25T09:23

2026-08-25T09:23

россия

частичная мобилизация

кремль

дмитрий песков

новости

украина

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Слухи о подготовке к мобилизации в России являются информационными утками Киева, который таким образом пытается раскачать ситуацию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 28 июля также назвал сообщения о якобы готовящейся в стране мобилизации лживой провокацией врага, направленной на дестабилизацию обстановки. По его информации около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы с Вооруженных Силах России за первое полугодие.В марте он зампред Совбеза также заявлял, что в настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации, поскольку для выполнения всех поставленных задач достаточно действующих военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны открыло отбор в войска беспилотных системДело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войскаАвиация БПЛА и технологическое лидерство РФ – Путин дал новые поручения

россия

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, частичная мобилизация, кремль, дмитрий песков, новости, украина, фейк