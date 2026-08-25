Рейтинг@Mail.ru
Большую Ялту 26 августа полностью отключат от электричества - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260825/bolshuyu-yaltu-26-avgusta-polnostyu-otklyuchat-ot-elektrichestva-1158803594.html
Большую Ялту 26 августа полностью отключат от электричества
Большую Ялту 26 августа полностью отключат от электричества - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Большую Ялту 26 августа полностью отключат от электричества
Большая Ялта будет полностью обесточена в среду в течение нескольких часов из-за работ на сетях. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T17:59
2026-08-25T18:00
новости крыма
ялта
большая ялта
электроэнергия
электросети крыма
электричество
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153312180_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_70c56e634115ea5206233ecca28aa142.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Большая Ялта будет полностью обесточена в среду в течение нескольких часов из-за работ на сетях. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.По данным ЕДДС, отключение запланировано на 26 августа, с 5 до 9 часов утра.В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования, сообщили ранее во вторник в компании "Крымэнерго". В этой связи сохраняются перебои с подачей электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за ночной атаки ВСУ повреждены энергетические объекты на западе КрымаКакие приборы придут на помощь во время отключения света в КрымуВ Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционера
ялта
большая ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153312180_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_92c48b01b7f60b9225193768243b6d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, ялта, большая ялта, электроэнергия, электросети крыма, электричество, отключение электроэнергии
Большую Ялту 26 августа полностью отключат от электричества

В Крыму полностью отключат от электричества Большую Ялту из-за ремонтных работ 26 августа

17:59 25.08.2026 (обновлено: 18:00 25.08.2026)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРассвет над Ялтой
Рассвет над Ялтой
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Большая Ялта будет полностью обесточена в среду в течение нескольких часов из-за работ на сетях. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.
"В связи с плановыми ремонтно-восстановительными работами будет отключено энергоснабжение по всей большой Ялте", – проинформировали в диспетчерской службе.
По данным ЕДДС, отключение запланировано на 26 августа, с 5 до 9 часов утра.
В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования, сообщили ранее во вторник в компании "Крымэнерго". В этой связи сохраняются перебои с подачей электроэнергии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из-за ночной атаки ВСУ повреждены энергетические объекты на западе Крыма
Какие приборы придут на помощь во время отключения света в Крыму
В Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционера
 
Новости КрымаЯлтаБольшая ЯлтаЭлектроэнергияЭлектросети КрымаЭлектричествоОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:40Субмарины "Лосось" и "Судак" – история подводного флота в Черном море
18:27Российские военные поразили сухогрузы и резервуары с топливом в портах Украины
18:16Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех
18:09Глава ЦРУ прибыл в Москву
17:59Большую Ялту 26 августа полностью отключат от электричества
17:46Умер спецпредставитель управделами президента в Крыму Олег Подолько
17:39Мошенники обманули крымчан на 10 миллионов
17:19Глава турецкой судоходной компании обвинил Украину в пиратстве
17:02В Ялте до ночи будет громко – власти просят не паниковать
16:55Если не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧС
16:30Взрывы на реке Ингулец: ВС РФ бьют пункты дислокации вражеских дронов
16:15ВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудника
16:07В Севастополе 26 августа ограничат подачу электроэнергии бизнесу
15:57Под ударом дети и учителя: как мошенники используют школьную тему для обмана
15:44Суд вынес вердикт по делу о махинациях с закупкой медтехники для Минобороны
15:35Пять населенных пунктов обесточены под Симферополем
15:22Очередь из 500 авто: сколько ждать проезда по Крымскому мосту
14:55ВСУ дистанционно минируют дороги и поля на Херсонщине
14:43Смертельное ДТП с четырьмя детьми в Башкирии – фигурантом дела стал подросток
14:27Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – Лавров
Лента новостейМолния