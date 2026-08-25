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Большую Ялту 26 августа полностью отключат от электричества
Большую Ялту 26 августа полностью отключат от электричества - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Большую Ялту 26 августа полностью отключат от электричества
Большая Ялта будет полностью обесточена в среду в течение нескольких часов из-за работ на сетях. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T17:59
2026-08-25T17:59
2026-08-25T18:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Большая Ялта будет полностью обесточена в среду в течение нескольких часов из-за работ на сетях. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.По данным ЕДДС, отключение запланировано на 26 августа, с 5 до 9 часов утра.В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования, сообщили ранее во вторник в компании "Крымэнерго". В этой связи сохраняются перебои с подачей электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за ночной атаки ВСУ повреждены энергетические объекты на западе КрымаКакие приборы придут на помощь во время отключения света в КрымуВ Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционера
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Большую Ялту 26 августа полностью отключат от электричества
В Крыму полностью отключат от электричества Большую Ялту из-за ремонтных работ 26 августа
17:59 25.08.2026 (обновлено: 18:00 25.08.2026)