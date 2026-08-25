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Авиабомбу весом 250 кг нашли на территории музея в Крыму: потребовалась эвакуация
Авиабомбу весом 250 кг нашли на территории музея в Крыму: потребовалась эвакуация - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Авиабомбу весом 250 кг нашли на территории музея в Крыму: потребовалась эвакуация
В Керчи открытой территории музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен во время земляных работ строители обнаружили немецкую авиабомбу весом 250... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T10:14
2026-08-25T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Керчи открытой территории музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен во время земляных работ строители обнаружили немецкую авиабомбу весом 250 килограммов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает крымский главк МЧС России."На открытой территории музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен в городском округе Керчь, во время проведения земельных работ был обнаружен взрывоопасный предмет… Опасная находка идентифицирована, как авиационная бомба массой 250 кг немецкого производства времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Сотрудники Главного управления ведомства оповестили жителей 12 прилегающих улиц и эвакуировали 223 человека.Взрывоопасный предмет транспортировали на спецполигон и уничтожили с соблюдением всех правил безопасности и мер предосторожности.В операции приняли участие 16 человек личного состава и пять единиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обезвредили 10 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны200 взрывов: в Крыму уничтожили 190 снарядов и 4 авиабомбы времен ВОВ14 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны обезвредили в Крыму
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утилизация взрывоопасных предметов в крыму, гу мчс рф по республике крым, разминирование, новости крыма, крым, видео
Авиабомбу весом 250 кг нашли на территории музея в Крыму: потребовалась эвакуация
В Крыму на открытой территории музея обнаружили авиабомбу времен войны весом 250 кг
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Керчи открытой территории музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен во время земляных работ строители обнаружили немецкую авиабомбу весом 250 килограммов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.
"На открытой территории музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен в городском округе Керчь, во время проведения земельных работ был обнаружен взрывоопасный предмет… Опасная находка идентифицирована, как авиационная бомба массой 250 кг немецкого производства времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Сотрудники Главного управления ведомства оповестили жителей 12 прилегающих улиц и эвакуировали 223 человека.
Взрывоопасный предмет транспортировали на спецполигон и уничтожили с соблюдением всех правил безопасности и мер предосторожности.
В операции приняли участие 16 человек личного состава и пять единиц.
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