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Армия России нанесла удар по месту запуска ракет "Фламинго"
Армия России нанесла удар по месту запуска ракет "Фламинго" - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Армия России нанесла удар по месту запуска ракет "Фламинго"
Вооруженные силы России в течение суток нанесли удары по ряду военно-промышленных объектов, в том числе месту подготовки и запуска крылатых ракет "Фламинго" и... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T12:23
2026-08-25T12:23
2026-08-25T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение суток нанесли удары по ряду военно-промышленных объектов, в том числе месту подготовки и запуска крылатых ракет "Фламинго" и цехам сборки беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение предприятию военной промышленности, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на вторник российские войска групповыми ударами поразили сухогруз с грузом для ВСУ, а также объекты инфраструктуры в порту "Южный" на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов УкраиныМощный удар по Украине - что пораженоВ порту Одессы повреждено судно с военным грузом ВСУ
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Армия России нанесла удар по месту запуска ракет "Фламинго"
ВС России нанесли удар по месту подготовки и запуска крылатых ракет "Фламинго" на Украине