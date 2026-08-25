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Армия России нанесла удар по месту запуска ракет "Фламинго" - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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Армия России нанесла удар по месту запуска ракет "Фламинго"
Армия России нанесла удар по месту запуска ракет "Фламинго" - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Армия России нанесла удар по месту запуска ракет "Фламинго"
Вооруженные силы России в течение суток нанесли удары по ряду военно-промышленных объектов, в том числе месту подготовки и запуска крылатых ракет "Фламинго" и... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T12:23
2026-08-25T12:23
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министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение суток нанесли удары по ряду военно-промышленных объектов, в том числе месту подготовки и запуска крылатых ракет "Фламинго" и цехам сборки беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение предприятию военной промышленности, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на вторник российские войска групповыми ударами поразили сухогруз с грузом для ВСУ, а также объекты инфраструктуры в порту "Южный" на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов УкраиныМощный удар по Украине - что пораженоВ порту Одессы повреждено судно с военным грузом ВСУ
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россия, новости сво, ракета "фламинго", украина, удары по украине, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Армия России нанесла удар по месту запуска ракет "Фламинго"

ВС России нанесли удар по месту подготовки и запуска крылатых ракет "Фламинго" на Украине

12:23 25.08.2026
 
© AP Photo Efrem LukatskyКрылатые ракеты "Фламинго" на секретном заводе Fire Point на Украине
Крылатые ракеты Фламинго на секретном заводе Fire Point на Украине - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение суток нанесли удары по ряду военно-промышленных объектов, в том числе месту подготовки и запуска крылатых ракет "Фламинго" и цехам сборки беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Нанесено поражение складам боеприпасов, месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение предприятию военной промышленности, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.
Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на вторник российские войска групповыми ударами поразили сухогруз с грузом для ВСУ, а также объекты инфраструктуры в порту "Южный" на Украине.
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