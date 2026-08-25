https://crimea.ria.ru/20260825/46-rossiyan-pogibli-i-svyshe-360-postradali-za-nedelyu-ot-atak-vsu-1158781111.html
46 россиян погибли и свыше 360 пострадали за неделю от атак ВСУ
46 россиян погибли и свыше 360 пострадали за неделю от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 25.08.2026
46 россиян погибли и свыше 360 пострадали за неделю от атак ВСУ
За неделю от обстрелов ВСУ погибли 46 человек, в том числе пятеро детей, также ранения разной степени тяжести получили более 360 человек, в том числе... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T07:33
2026-08-25T07:33
2026-08-25T07:33
атаки всу
обстрелы всу
новости сво
родион мирошник
новости
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/19/1158780999_0:26:1074:630_1920x0_80_0_0_d7eff26df19b3185e3f5abc2575c54bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. За неделю от обстрелов ВСУ погибли 46 человек, в том числе пятеро детей, также ранения разной степени тяжести получили более 360 человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Больше всего пострадавших зафиксировано в Белгородской, Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР, отметил он.Мирошник утонил, что на протяжении семи дней украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским объектам на территории РФ не менее 7 462 различных боеприпасов. Причем ежедневно киевские боевики направляли в сторону российских регионов порядка 500-600 ударных дронов различной модификации.Ранее Мирошник заявлял, что число иностранных наемников в ВСУ может достигать 20 тысяч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани обломки дрона упали на ж/д станцию - погибли люди250 дронов сбиты над Крымом и другими регионамиНад регионами России сбили 11 авиабомб и более тысячи дронов
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/19/1158780999_101:0:973:654_1920x0_80_0_0_5a0444ca3bca36e4d04b06ff4c7c53c5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атаки всу, обстрелы всу, новости сво, родион мирошник, новости, новости
46 россиян погибли и свыше 360 пострадали за неделю от атак ВСУ
46 россиян погибли и более 360 пострадали в результате ударов ВСУ по регионам РФ за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. За неделю от обстрелов ВСУ погибли 46 человек, в том числе пятеро детей, также ранения разной степени тяжести получили более 360 человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"За неделю с 17 по 23 августа от обстрелов украинских нацистов пострадали 410 мирных жителей: ранены 364 человека, в том числе 16 несовершеннолетних, погибли 46 человек, в том числе пять детей", – сообщил Мирошник.
Больше всего пострадавших зафиксировано в Белгородской, Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР, отметил он.
Мирошник утонил, что на протяжении семи дней украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским объектам на территории РФ не менее 7 462 различных боеприпасов. Причем ежедневно киевские боевики направляли в сторону российских регионов порядка 500-600 ударных дронов различной модификации.
Ранее Мирошник заявлял
, что число иностранных наемников в ВСУ может достигать 20 тысяч.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: