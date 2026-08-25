https://crimea.ria.ru/20260825/46-rossiyan-pogibli-i-svyshe-360-postradali-za-nedelyu-ot-atak-vsu-1158781111.html

46 россиян погибли и свыше 360 пострадали за неделю от атак ВСУ

46 россиян погибли и свыше 360 пострадали за неделю от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 25.08.2026

46 россиян погибли и свыше 360 пострадали за неделю от атак ВСУ

За неделю от обстрелов ВСУ погибли 46 человек, в том числе пятеро детей, также ранения разной степени тяжести получили более 360 человек, в том числе... РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T07:33

2026-08-25T07:33

2026-08-25T07:33

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. За неделю от обстрелов ВСУ погибли 46 человек, в том числе пятеро детей, также ранения разной степени тяжести получили более 360 человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Больше всего пострадавших зафиксировано в Белгородской, Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР, отметил он.Мирошник утонил, что на протяжении семи дней украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским объектам на территории РФ не менее 7 462 различных боеприпасов. Причем ежедневно киевские боевики направляли в сторону российских регионов порядка 500-600 ударных дронов различной модификации.Ранее Мирошник заявлял, что число иностранных наемников в ВСУ может достигать 20 тысяч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани обломки дрона упали на ж/д станцию - погибли люди250 дронов сбиты над Крымом и другими регионамиНад регионами России сбили 11 авиабомб и более тысячи дронов

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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