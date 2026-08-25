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46 россиян погибли и свыше 360 пострадали за неделю от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 25.08.2026
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46 россиян погибли и свыше 360 пострадали за неделю от атак ВСУ
46 россиян погибли и свыше 360 пострадали за неделю от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 25.08.2026
46 россиян погибли и свыше 360 пострадали за неделю от атак ВСУ
За неделю от обстрелов ВСУ погибли 46 человек, в том числе пятеро детей, также ранения разной степени тяжести получили более 360 человек, в том числе... РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T07:33
2026-08-25T07:33
атаки всу
обстрелы всу
новости сво
родион мирошник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. За неделю от обстрелов ВСУ погибли 46 человек, в том числе пятеро детей, также ранения разной степени тяжести получили более 360 человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Больше всего пострадавших зафиксировано в Белгородской, Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР, отметил он.Мирошник утонил, что на протяжении семи дней украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским объектам на территории РФ не менее 7 462 различных боеприпасов. Причем ежедневно киевские боевики направляли в сторону российских регионов порядка 500-600 ударных дронов различной модификации.Ранее Мирошник заявлял, что число иностранных наемников в ВСУ может достигать 20 тысяч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани обломки дрона упали на ж/д станцию - погибли люди250 дронов сбиты над Крымом и другими регионамиНад регионами России сбили 11 авиабомб и более тысячи дронов
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атаки всу, обстрелы всу, новости сво, родион мирошник, новости, новости
46 россиян погибли и свыше 360 пострадали за неделю от атак ВСУ

46 россиян погибли и более 360 пострадали в результате ударов ВСУ по регионам РФ за неделю

07:33 25.08.2026
 
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаПоследствия удара украинского БПЛА по рейсовому автобусу
Последствия удара украинского БПЛА по рейсовому автобусу
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. За неделю от обстрелов ВСУ погибли 46 человек, в том числе пятеро детей, также ранения разной степени тяжести получили более 360 человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"За неделю с 17 по 23 августа от обстрелов украинских нацистов пострадали 410 мирных жителей: ранены 364 человека, в том числе 16 несовершеннолетних, погибли 46 человек, в том числе пять детей", – сообщил Мирошник.
Больше всего пострадавших зафиксировано в Белгородской, Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР, отметил он.
Мирошник утонил, что на протяжении семи дней украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским объектам на территории РФ не менее 7 462 различных боеприпасов. Причем ежедневно киевские боевики направляли в сторону российских регионов порядка 500-600 ударных дронов различной модификации.
Ранее Мирошник заявлял, что число иностранных наемников в ВСУ может достигать 20 тысяч.
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Атаки ВСУОбстрелы ВСУНовости СВОРодион МирошникНовостиНовости
 
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