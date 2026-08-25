https://crimea.ria.ru/20260825/39-bespilotnikov-vsu-likvidirovali-nad-chernym-morem-i-regionami-rossii-1158806681.html

39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России

39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России - РИА Новости Крым, 25.08.2026

39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России

39 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня над Черным морем и регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.08.2026

2026-08-25T20:32

2026-08-25T20:32

2026-08-25T20:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. 39 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня над Черным морем и регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря.Ранее сообщалось, что за ночь над регионами России силы ПВО перехватили и уничтожили полторы сотни воздушных целей. Системы ПВО работали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удар по месту запуска ракет "Фламинго"Когда закончится СВО – заявление МедведеваБойцы "Днепра" таранят вражеские БПЛА-разведчики – кадры Минобороны

черное море

белгородская область

курская область

брянская область

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, черное море, белгородская область, курская область, брянская область, ростовская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)