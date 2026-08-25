Рейтинг@Mail.ru
39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России - РИА Новости Крым, 25.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260825/39-bespilotnikov-vsu-likvidirovali-nad-chernym-morem-i-regionami-rossii-1158806681.html
39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России
39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России - РИА Новости Крым, 25.08.2026
39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России
39 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня над Черным морем и регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T20:32
2026-08-25T20:39
новости
черное море
белгородская область
курская область
брянская область
ростовская область
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0e45f57bd26550cdd8bb7e5c178a299.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. 39 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня над Черным морем и регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря.Ранее сообщалось, что за ночь над регионами России силы ПВО перехватили и уничтожили полторы сотни воздушных целей. Системы ПВО работали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удар по месту запуска ракет "Фламинго"Когда закончится СВО – заявление МедведеваБойцы "Днепра" таранят вражеские БПЛА-разведчики – кадры Минобороны
черное море
белгородская область
курская область
брянская область
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_186f35c5273db3e3e961e39f5b930030.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, черное море, белгородская область, курская область, брянская область, ростовская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России

39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России днем во вторник

20:32 25.08.2026 (обновлено: 20:39 25.08.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. 39 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня над Черным морем и регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение дня с 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что за ночь над регионами России силы ПВО перехватили и уничтожили полторы сотни воздушных целей. Системы ПВО работали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России нанесла удар по месту запуска ракет "Фламинго"
Когда закончится СВО – заявление Медведева
Бойцы "Днепра" таранят вражеские БПЛА-разведчики – кадры Минобороны
 
НовостиЧерное мореБелгородская областьКурская областьБрянская областьРостовская областьПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:3239 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России
20:21Как проходит диспансеризация в Крыму
20:11В Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга
19:55Когда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты
19:38Товарооборот России и Белоруссии вырос на 3% за год
19:22Ремонт за 10 миллиардов: что сделают на трассе Грушевка – Судак
19:10На Кубани из-за падения дрона загорелся заповедник
18:52Власти Севастополя предупредили о стрельбе в городе и взрывах в бухтах
18:40Субмарины "Лосось" и "Судак" – история подводного флота в Черном море
18:27Российские военные поразили сухогрузы и резервуары с топливом в портах Украины
18:16Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех
18:09Глава ЦРУ прибыл в Москву
17:59Большую Ялту 26 августа полностью отключат от электричества
17:46Умер спецпредставитель управделами президента в Крыму Олег Подолько
17:39Мошенники обманули крымчан на 10 миллионов
17:19Глава турецкой судоходной компании обвинил Украину в пиратстве
17:02В Ялте до ночи будет громко – власти просят не паниковать
16:55Если не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧС
16:30Взрывы на реке Ингулец: ВС РФ бьют пункты дислокации вражеских дронов
16:15ВСУ целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС – ранены два сотрудника
Лента новостейМолния