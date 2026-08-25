https://crimea.ria.ru/20260825/39-bespilotnikov-vsu-likvidirovali-nad-chernym-morem-i-regionami-rossii-1158806681.html
39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России
39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России - РИА Новости Крым, 25.08.2026
39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России
39 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня над Черным морем и регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.08.2026
2026-08-25T20:32
2026-08-25T20:32
2026-08-25T20:39
новости
черное море
белгородская область
курская область
брянская область
ростовская область
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0e45f57bd26550cdd8bb7e5c178a299.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. 39 украинских беспилотников перехватили и уничтожили в течение дня над Черным морем и регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря.Ранее сообщалось, что за ночь над регионами России силы ПВО перехватили и уничтожили полторы сотни воздушных целей. Системы ПВО работали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удар по месту запуска ракет "Фламинго"Когда закончится СВО – заявление МедведеваБойцы "Днепра" таранят вражеские БПЛА-разведчики – кадры Минобороны
черное море
белгородская область
курская область
брянская область
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_186f35c5273db3e3e961e39f5b930030.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, черное море, белгородская область, курская область, брянская область, ростовская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России
39 беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем и регионами России днем во вторник
20:32 25.08.2026 (обновлено: 20:39 25.08.2026)