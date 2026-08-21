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Закон об увеличении лимита сверхурочной работы: чем он пригодится Крыму

Закон об увеличении лимита сверхурочной работы: чем он пригодится Крыму - РИА Новости Крым, 21.08.2026

Закон об увеличении лимита сверхурочной работы: чем он пригодится Крыму

Новый закон об увеличении максимального лимита сверхурочной работы для сотрудников своевременный и правильный. Но рассчитан он преимущественно на крупные... РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T06:31

2026-08-21T06:31

2026-08-21T06:31

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закон и право

работа

трудовой кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Новый закон об увеличении максимального лимита сверхурочной работы для сотрудников своевременный и правильный. Но рассчитан он преимущественно на крупные предприятия, хотя в условиях нехватки рабочих рук для многих малых предприятий был бы очень полезен, в том числе в Крыму. Такое мнениее в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал адвокат Олег Целевич.Один из принятых весной 2026 года законов вступает в силу 1 сентября и позволит работодателям увеличивать совокупную продолжительность сверхурочной работы сотрудников вдвое больше прежнего. Теперь лимит составит 240 часов в год вместо 120, соответствующие поправки внесены в Трудовой кодекс РФ.По мнению Целевича, это закон "очень правильный и своевременный"."Непростой закон, который очень тяжело проходил. Над ним работало и правительство, и Государственная Дума. Очень долго его не пропускали профсоюзы, в итоге был найден баланс", – сказал Целевич.Он акцентировал внимание на том, что, согласно документу, увеличение сверхурочной работы возможно только при условии, что сам работник на это согласен, и лишь в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением, распространяющимся на данного работодателя.Причем этим же законом закрепляются и дополнительные гарантии для работников, привлекаемых к сверхурочной работе и устанавливается единый порядок оплаты сверхурочной работы, добавил Целевич.По словам Целевича, новый закон отражает ту действительность, которая сложилась на крупных предприятиях."Так как речь идет о том, что обязательно подписание коллективного договора, то это в основном какие-то крупные предприятия, заводы, где достаточно сильные профсоюзы. В первую очередь он направлен на них... Я думаю, это сложившиеся отношения, но были где-то в тени, и теперь выведены вбелую, в свет и позволяют нормально работодателю платить, а работнику получать эти денежные средства. Не более", – сказал Целевич.По мнению адвоката, условие, касающееся обязательного подписания коллективного договора, является излишними, поскольку для малых предприятий наличие такого документа не обязательно, а вот предусмотренные новым законом права и гарантии были бы совсем не лишними, в том числе в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Увольнение в период действия режима ЧС: что важно знать Время "отлива": какие изменения происходят на рынке труда в Крыму Почему подростков на каникулах в Крыму трудоустраивают неохотно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, рынок труда, закон и право, работа, трудовой кодекс