https://crimea.ria.ru/20260821/zakon-ob-uvelichenii-limita-sverkhurochnoy-raboty-chem-on-prigoditsya-krymu-1158668789.html
Закон об увеличении лимита сверхурочной работы: чем он пригодится Крыму
Закон об увеличении лимита сверхурочной работы: чем он пригодится Крыму - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Закон об увеличении лимита сверхурочной работы: чем он пригодится Крыму
Новый закон об увеличении максимального лимита сверхурочной работы для сотрудников своевременный и правильный. Но рассчитан он преимущественно на крупные... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T06:31
2026-08-21T06:31
2026-08-21T06:31
мнения
рынок труда
закон и право
работа
трудовой кодекс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152416801_0:966:2048:2118_1920x0_80_0_0_07541dbfe1d63244293582a13b210d2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Новый закон об увеличении максимального лимита сверхурочной работы для сотрудников своевременный и правильный. Но рассчитан он преимущественно на крупные предприятия, хотя в условиях нехватки рабочих рук для многих малых предприятий был бы очень полезен, в том числе в Крыму. Такое мнениее в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал адвокат Олег Целевич.Один из принятых весной 2026 года законов вступает в силу 1 сентября и позволит работодателям увеличивать совокупную продолжительность сверхурочной работы сотрудников вдвое больше прежнего. Теперь лимит составит 240 часов в год вместо 120, соответствующие поправки внесены в Трудовой кодекс РФ.По мнению Целевича, это закон "очень правильный и своевременный"."Непростой закон, который очень тяжело проходил. Над ним работало и правительство, и Государственная Дума. Очень долго его не пропускали профсоюзы, в итоге был найден баланс", – сказал Целевич.Он акцентировал внимание на том, что, согласно документу, увеличение сверхурочной работы возможно только при условии, что сам работник на это согласен, и лишь в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением, распространяющимся на данного работодателя.Причем этим же законом закрепляются и дополнительные гарантии для работников, привлекаемых к сверхурочной работе и устанавливается единый порядок оплаты сверхурочной работы, добавил Целевич.По словам Целевича, новый закон отражает ту действительность, которая сложилась на крупных предприятиях."Так как речь идет о том, что обязательно подписание коллективного договора, то это в основном какие-то крупные предприятия, заводы, где достаточно сильные профсоюзы. В первую очередь он направлен на них... Я думаю, это сложившиеся отношения, но были где-то в тени, и теперь выведены вбелую, в свет и позволяют нормально работодателю платить, а работнику получать эти денежные средства. Не более", – сказал Целевич.По мнению адвоката, условие, касающееся обязательного подписания коллективного договора, является излишними, поскольку для малых предприятий наличие такого документа не обязательно, а вот предусмотренные новым законом права и гарантии были бы совсем не лишними, в том числе в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Увольнение в период действия режима ЧС: что важно знать Время "отлива": какие изменения происходят на рынке труда в Крыму Почему подростков на каникулах в Крыму трудоустраивают неохотно
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152416801_0:774:2048:2310_1920x0_80_0_0_214a65143ee0f200b01bbbceb5bf178f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, рынок труда, закон и право, работа, трудовой кодекс
Закон об увеличении лимита сверхурочной работы: чем он пригодится Крыму
Новый закон об увеличении лимита сверхурочной работы может быть полезен в Крыму – адвокат
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым.
Новый закон об увеличении максимального лимита сверхурочной работы для сотрудников своевременный и правильный. Но рассчитан он преимущественно на крупные предприятия, хотя в условиях нехватки рабочих рук для многих малых предприятий был бы очень полезен, в том числе в Крыму. Такое мнениее в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал адвокат Олег Целевич.
Один из принятых весной 2026 года законов вступает в силу 1 сентября и позволит работодателям увеличивать совокупную продолжительность сверхурочной работы сотрудников вдвое больше прежнего. Теперь лимит составит 240 часов в год вместо 120, соответствующие поправки внесены в Трудовой кодекс РФ.
По мнению Целевича, это закон "очень правильный и своевременный".
"Непростой закон, который очень тяжело проходил. Над ним работало и правительство, и Государственная Дума. Очень долго его не пропускали профсоюзы, в итоге был найден баланс", – сказал Целевич.
Он акцентировал внимание на том, что, согласно документу, увеличение сверхурочной работы возможно только при условии, что сам работник на это согласен, и лишь в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением, распространяющимся на данного работодателя.
"Без согласия и подписания коллективного договора эта норма не действует. То есть это должно быть предусмотрено", – подчеркнул адвокат.
Причем этим же законом закрепляются и дополнительные гарантии для работников, привлекаемых к сверхурочной работе и устанавливается единый порядок оплаты сверхурочной работы, добавил Целевич.
"Сверхурочная работа оплачивается, исходя из размера зарплаты со всеми премиями. И в дальнейшем, с 121-го часа, не менее, чем в двойном размере за каждый час. И предусмотрен целый ряд гарантий для социально незащищенных слоев, а также для работников, которые заняты на сложных вредных производствах. Какие-то допускаются только с согласия, а каким-то запрещено по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением", – рассказал эксперт.
По словам Целевича, новый закон отражает ту действительность, которая сложилась на крупных предприятиях.
"Так как речь идет о том, что обязательно подписание коллективного договора, то это в основном какие-то крупные предприятия, заводы, где достаточно сильные профсоюзы. В первую очередь он направлен на них... Я думаю, это сложившиеся отношения, но были где-то в тени, и теперь выведены вбелую, в свет и позволяют нормально работодателю платить, а работнику получать эти денежные средства. Не более", – сказал Целевич.
По мнению адвоката, условие, касающееся обязательного подписания коллективного договора, является излишними, поскольку для малых предприятий наличие такого документа не обязательно, а вот предусмотренные новым законом права и гарантии были бы совсем не лишними, в том числе в Крыму.
"Действительно, профессиональных рабочих рук не хватает. Наверное, в Крыму тоже с этим сталкиваются, что работодатель вынужден привлекать (работников сверхурочно – ред.), но с теми гарантиями, которые предусмотрены этим законом. Это неплохо. То есть двойная оплата, все льготы, согласие самого работника. Ну почему бы это не сделать, в том числе и на какие-то малые предприятия", – высказал мнение эксперт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: