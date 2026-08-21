https://crimea.ria.ru/20260821/za-rabotu-na-vsu-armiya-rossii-razgromila-promyshlennoe-predpriyatie-pod-kievom--1158677243.html
За работу на ВСУ: армия России разгромила промышленное предприятие под Киевом
За работу на ВСУ: армия России разгромила промышленное предприятие под Киевом - РИА Новости Крым, 21.08.2026
За работу на ВСУ: армия России разгромила промышленное предприятие под Киевом
Армия России серией ударов с помощью БПЛА полностью вывела из строя промышленное предприятие в населенном пункте Бровары под Киевом, работавшее на ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T09:22
2026-08-21T09:22
2026-08-21T09:22
министерство обороны рф
удары по украине
новости
новости сво
киев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155674109_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_7232dbabb9be8b0af649ebdccdd9e235.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Армия России серией ударов с помощью БПЛА полностью вывела из строя промышленное предприятие в населенном пункте Бровары под Киевом, работавшее на ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.На опубликованных кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, видно, как после ударов возникло задымление и интенсивное горение на территории предприятия."В результате профессиональной боевой работы российских расчетов ударных БПЛА предприятие противника полностью выведено из строя на неопределенное время", - подчеркивает МО.Кроме того, в течение ночи 21 августа ударными беспилотными летательными аппаратами в порту "Рени" поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ульяновские десантники уничтожили системы связи ВСУ вблизи ЗапорожьяРоссийские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра Удары по Украине: разбиты два сухогруза и резервуар с ГСМ в порту
киев
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155674109_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ad4938ab6c8e96f22635dcfcc2a77b80.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, удары по украине, новости, новости сво, киев
За работу на ВСУ: армия России разгромила промышленное предприятие под Киевом
ВС России разбили работавшее на ВСУ предприятие под Киевом - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Армия России серией ударов с помощью БПЛА полностью вывела из строя промышленное предприятие в населенном пункте Бровары под Киевом, работавшее на ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" в населенном пункте Бровары к востоку от Киева серией высокоточных ударов было поражено промышленное предприятие, используемое в интересах ВСУ", - цитирует сообщение РИА Новости.
На опубликованных кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, видно, как после ударов возникло задымление и интенсивное горение на территории предприятия.
"В результате профессиональной боевой работы российских расчетов ударных БПЛА предприятие противника полностью выведено из строя на неопределенное время", - подчеркивает МО.
Кроме того, в течение ночи 21 августа ударными беспилотными летательными аппаратами в порту "Рени" поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: