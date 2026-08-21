https://crimea.ria.ru/20260821/za-rabotu-na-vsu-armiya-rossii-razgromila-promyshlennoe-predpriyatie-pod-kievom--1158677243.html

За работу на ВСУ: армия России разгромила промышленное предприятие под Киевом

За работу на ВСУ: армия России разгромила промышленное предприятие под Киевом - РИА Новости Крым, 21.08.2026

За работу на ВСУ: армия России разгромила промышленное предприятие под Киевом

Армия России серией ударов с помощью БПЛА полностью вывела из строя промышленное предприятие в населенном пункте Бровары под Киевом, работавшее на ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T09:22

2026-08-21T09:22

2026-08-21T09:22

министерство обороны рф

удары по украине

новости

новости сво

киев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155674109_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_7232dbabb9be8b0af649ebdccdd9e235.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Армия России серией ударов с помощью БПЛА полностью вывела из строя промышленное предприятие в населенном пункте Бровары под Киевом, работавшее на ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.На опубликованных кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, видно, как после ударов возникло задымление и интенсивное горение на территории предприятия."В результате профессиональной боевой работы российских расчетов ударных БПЛА предприятие противника полностью выведено из строя на неопределенное время", - подчеркивает МО.Кроме того, в течение ночи 21 августа ударными беспилотными летательными аппаратами в порту "Рени" поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ульяновские десантники уничтожили системы связи ВСУ вблизи ЗапорожьяРоссийские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра Удары по Украине: разбиты два сухогруза и резервуар с ГСМ в порту

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, удары по украине, новости, новости сво, киев