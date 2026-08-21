Рейтинг@Mail.ru
За работу на ВСУ: армия России разгромила промышленное предприятие под Киевом - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260821/za-rabotu-na-vsu-armiya-rossii-razgromila-promyshlennoe-predpriyatie-pod-kievom--1158677243.html
За работу на ВСУ: армия России разгромила промышленное предприятие под Киевом
За работу на ВСУ: армия России разгромила промышленное предприятие под Киевом - РИА Новости Крым, 21.08.2026
За работу на ВСУ: армия России разгромила промышленное предприятие под Киевом
Армия России серией ударов с помощью БПЛА полностью вывела из строя промышленное предприятие в населенном пункте Бровары под Киевом, работавшее на ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T09:22
2026-08-21T09:22
министерство обороны рф
удары по украине
новости
новости сво
киев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155674109_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_7232dbabb9be8b0af649ebdccdd9e235.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Армия России серией ударов с помощью БПЛА полностью вывела из строя промышленное предприятие в населенном пункте Бровары под Киевом, работавшее на ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.На опубликованных кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, видно, как после ударов возникло задымление и интенсивное горение на территории предприятия."В результате профессиональной боевой работы российских расчетов ударных БПЛА предприятие противника полностью выведено из строя на неопределенное время", - подчеркивает МО.Кроме того, в течение ночи 21 августа ударными беспилотными летательными аппаратами в порту "Рени" поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ульяновские десантники уничтожили системы связи ВСУ вблизи ЗапорожьяРоссийские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра Удары по Украине: разбиты два сухогруза и резервуар с ГСМ в порту
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155674109_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ad4938ab6c8e96f22635dcfcc2a77b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, удары по украине, новости, новости сво, киев
За работу на ВСУ: армия России разгромила промышленное предприятие под Киевом

ВС России разбили работавшее на ВСУ предприятие под Киевом - Минобороны

09:22 21.08.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Армия России серией ударов с помощью БПЛА полностью вывела из строя промышленное предприятие в населенном пункте Бровары под Киевом, работавшее на ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" в населенном пункте Бровары к востоку от Киева серией высокоточных ударов было поражено промышленное предприятие, используемое в интересах ВСУ", - цитирует сообщение РИА Новости.

На опубликованных кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, видно, как после ударов возникло задымление и интенсивное горение на территории предприятия.
"В результате профессиональной боевой работы российских расчетов ударных БПЛА предприятие противника полностью выведено из строя на неопределенное время", - подчеркивает МО.
Кроме того, в течение ночи 21 августа ударными беспилотными летательными аппаратами в порту "Рени" поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ульяновские десантники уничтожили системы связи ВСУ вблизи Запорожья
Российские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра
Удары по Украине: разбиты два сухогруза и резервуар с ГСМ в порту
 
Министерство обороны РФУдары по УкраинеНовостиНовости СВОКиев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59В Ялте включили системы экстренного оповещения - что происходит
13:55В Евпатории умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Чеховский
13:43Боевики бьют по домам в ЛНР: один человек погиб и восемь ранены
13:31В Севастополе из-за перегруза сетей значительно увеличился дефицит мощности
13:16В Черном море уничтожены безэкипажные катера
13:12ВСУ ударили по 18 грузовикам в Запорожской области – два человека погибли и шесть ранены
12:56В Крыму исследовали морскую воду: результаты
12:35В Севастополе будет очень громко
12:30ВС РФ нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине
12:27Российской ПВО сбиты 26 крылатых ракет "Фламинго" и 8 477 беспилотников ВСУ
12:23Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:10Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза
11:45Более 20 сел под Симферополем останутся без света из-за аварийных работ
11:30Ситуация на Запорожской АЭС: станция больше суток без внешнего питания
11:18Отбой воздушной тревоги в Севастополе
11:10Что произошло с самолетом Ан-3 на Сахалине - основные версии
10:56Внимание всем: в Севастополе объявлена воздушная тревога
10:41Смертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком
10:16Площадь лесного пожара в Ялте выросла до 50 га
10:11Поддержка турбизнеса: в Крыму начат прием заявок на выплаты
Лента новостейМолния