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ВСУ ударили по 18 грузовикам в Запорожской области – два человека погибли и шесть ранены - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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ВСУ ударили по 18 грузовикам в Запорожской области – два человека погибли и шесть ранены
ВСУ ударили по 18 грузовикам в Запорожской области – два человека погибли и шесть ранены - РИА Новости Крым, 21.08.2026
ВСУ ударили по 18 грузовикам в Запорожской области – два человека погибли и шесть ранены
За прошедшие сутки зафиксированы очередные факты целенаправленных атак ВСУ по мирным населенным пунктам Запорожской области – есть погибшие и пострадавшие. Об... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T13:12
2026-08-21T13:12
евгений балицкий
запорожская область
новости
автомобиль
транспорт
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки зафиксированы очередные факты целенаправленных атак ВСУ по мирным населенным пунктам Запорожской области – есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В Бердянском муниципальном округе вблизи села Азовское ВСУ атаковали гражданский автомобиль – ранен мужчина 1962 года рождения.В Приморском муниципальном округе, вблизи села Камышеватка, поврежден гражданский грузовой автомобиль – пострадал мужчина 1964 года рождения.В Приазовском муниципальном округе, вблизи села Вишневое, из-за атаки ВСУ повреждены два гражданских автомобиля – ранен мужчина 1988 года рождения. Также в Приазовском округе повреждены 17 грузовых автомобилей – один человек погиб и двое пострадали.В городе Васильевке Васильевского муниципального округа под удар попал частный дом – погибла женщина 1970 года рождения.В Энергодаре из-за атаки поврежден фасад многоквартирного дома – загорелся балкон, пострадавших нет.В Михайловском муниципальном округе, на выезде из пгт Михайловка в направлении села Бурчак при атаке ВСУ поврежден легковой автомобиль – ранен мужчина 1988 года рождения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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евгений балицкий, запорожская область, новости, автомобиль, транспорт, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ ударили по 18 грузовикам в Запорожской области – два человека погибли и шесть ранены

18 грузовиков и 4 легковушки попали под удар ВСУ в Запорожской области – двое погибли

13:12 21.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки зафиксированы очередные факты целенаправленных атак ВСУ по мирным населенным пунктам Запорожской области – есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В Бердянском муниципальном округе вблизи села Азовское ВСУ атаковали гражданский автомобиль – ранен мужчина 1962 года рождения.
В Приморском муниципальном округе, вблизи села Камышеватка, поврежден гражданский грузовой автомобиль – пострадал мужчина 1964 года рождения.
В Приазовском муниципальном округе, вблизи села Вишневое, из-за атаки ВСУ повреждены два гражданских автомобиля – ранен мужчина 1988 года рождения. Также в Приазовском округе повреждены 17 грузовых автомобилей – один человек погиб и двое пострадали.
В городе Васильевке Васильевского муниципального округа под удар попал частный дом – погибла женщина 1970 года рождения.
В Энергодаре из-за атаки поврежден фасад многоквартирного дома – загорелся балкон, пострадавших нет.
В Михайловском муниципальном округе, на выезде из пгт Михайловка в направлении села Бурчак при атаке ВСУ поврежден легковой автомобиль – ранен мужчина 1988 года рождения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Евгений БалицкийЗапорожская областьНовостиАвтомобильТранспортВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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