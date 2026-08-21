https://crimea.ria.ru/20260821/vsu-udarili-po-18-gruzovikam-v-zaporozhskoy-oblasti--dva-cheloveka-pogibli-i-shest-raneny-1158684016.html

ВСУ ударили по 18 грузовикам в Запорожской области – два человека погибли и шесть ранены

ВСУ ударили по 18 грузовикам в Запорожской области – два человека погибли и шесть ранены - РИА Новости Крым, 21.08.2026

ВСУ ударили по 18 грузовикам в Запорожской области – два человека погибли и шесть ранены

За прошедшие сутки зафиксированы очередные факты целенаправленных атак ВСУ по мирным населенным пунктам Запорожской области – есть погибшие и пострадавшие. Об... РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T13:12

2026-08-21T13:12

2026-08-21T13:12

евгений балицкий

запорожская область

новости

автомобиль

транспорт

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки зафиксированы очередные факты целенаправленных атак ВСУ по мирным населенным пунктам Запорожской области – есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В Бердянском муниципальном округе вблизи села Азовское ВСУ атаковали гражданский автомобиль – ранен мужчина 1962 года рождения.В Приморском муниципальном округе, вблизи села Камышеватка, поврежден гражданский грузовой автомобиль – пострадал мужчина 1964 года рождения.В Приазовском муниципальном округе, вблизи села Вишневое, из-за атаки ВСУ повреждены два гражданских автомобиля – ранен мужчина 1988 года рождения. Также в Приазовском округе повреждены 17 грузовых автомобилей – один человек погиб и двое пострадали.В городе Васильевке Васильевского муниципального округа под удар попал частный дом – погибла женщина 1970 года рождения.В Энергодаре из-за атаки поврежден фасад многоквартирного дома – загорелся балкон, пострадавших нет.В Михайловском муниципальном округе, на выезде из пгт Михайловка в направлении села Бурчак при атаке ВСУ поврежден легковой автомобиль – ранен мужчина 1988 года рождения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, новости, автомобиль, транспорт, всу (вооруженные силы украины), атаки всу