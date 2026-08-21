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ВС РФ нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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ВС РФ нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине
ВС РФ нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине - РИА Новости Крым, 21.08.2026
ВС РФ нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине
Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T12:30
2026-08-21T12:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате российских ударов на Украине поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, цеха производства наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и комплектующих к ним, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", склады боеприпасов, горючего и материальных средств, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, перечислили в российском военном ведомстве.Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд ВСУ, проинформировали в МО РФ.Также в течение недели поражены два патрульных катера военно-морских сил Украины, а также 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ, из них 10 сухогрузов и два танкера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, удары по украине
ВС РФ нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине

Массированный и девять групповых ударов по Украине нанесли российские войска за неделю

12:30 21.08.2026 (обновлено: 12:43 21.08.2026)
 
© ДТЭКУдары по объектам энергетики на Украине
Удары по объектам энергетики на Украине
© ДТЭК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 15 по 21 августа Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности", – проинформировали в российском военном ведомстве.
В результате российских ударов на Украине поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, цеха производства наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и комплектующих к ним, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", склады боеприпасов, горючего и материальных средств, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, перечислили в российском военном ведомстве.
Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд ВСУ, проинформировали в МО РФ.
Также в течение недели поражены два патрульных катера военно-морских сил Украины, а также 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ, из них 10 сухогрузов и два танкера.
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