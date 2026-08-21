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ВС РФ нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине

ВС РФ нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине - РИА Новости Крым, 21.08.2026

ВС РФ нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине

Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T12:30

2026-08-21T12:30

2026-08-21T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате российских ударов на Украине поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, цеха производства наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и комплектующих к ним, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", склады боеприпасов, горючего и материальных средств, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, перечислили в российском военном ведомстве.Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд ВСУ, проинформировали в МО РФ.Также в течение недели поражены два патрульных катера военно-морских сил Украины, а также 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ, из них 10 сухогрузов и два танкера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, удары по украине