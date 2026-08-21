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В Ялте включили системы экстренного оповещения - что происходит
В Ялте включили системы экстренного оповещения - что происходит - РИА Новости Крым, 21.08.2026
В Ялте включили системы экстренного оповещения - что происходит
В Ялте сегодня днем слышны громкие звуки. Это связано с проверкой системы экстренного оповещения. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T13:59
2026-08-21T13:59
2026-08-21T13:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Ялте сегодня днем слышны громкие звуки. Это связано с проверкой системы экстренного оповещения. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.Жителей и гостей города призвали соблюдать спокойствие.Ранее сообщалось, что на западе Ялты могут быть слышны громкие звуки, это связано с военными учениями.В Севастополе пятницу будут уничтожать взрывоопасные предметы, будет очень громко, предупредили власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Ялте включили системы экстренного оповещения - что происходит
В Ялте проводится внеплановая проверка системы экстренного оповещения