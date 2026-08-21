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В Севастополе из-за перегруза сетей значительно увеличился дефицит мощности
В Севастополе из-за перегруза сетей значительно увеличился дефицит мощности - РИА Новости Крым, 21.08.2026
В Севастополе из-за перегруза сетей значительно увеличился дефицит мощности
В Севастополе из-за перегруза электрических сетей за пределами региона значительно увеличился дефицит мощности, соблюдать графики отключения света пока не... РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T13:31
2026-08-21T13:31
2026-08-21T13:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за перегруза электрических сетей за пределами региона значительно увеличился дефицит мощности, соблюдать графики отключения света пока не представляется возможным. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго"."Для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона по команде диспетчера ЧРДУ введены дополнительные ограничения. В Севастополе значительно увеличился дефицит мощности", - говорится в сообщении."Нагрузка на энергосистему постоянно меняется, поэтому очередность и продолжительность восстановления электроснабжения оперативно корректируется", - констатировали на предприятии.Утром в пятницу в Севастополе из-за дефицита мощности ввели график подачи электроэнергии "2 часа через 6" вместо "3 через 3".Кроме того, в городе в пятницу, 21 августа, ограничен режим потребления электрической мощности для юридических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе из-за перегруза сетей значительно увеличился дефицит мощности
В Севастополе из-за перегруза сетей на полуострове значительно увеличился дефицит мощности
13:31 21.08.2026 (обновлено: 13:42 21.08.2026)