https://crimea.ria.ru/20260821/v-sevastopole-budet-ochen-gromko-1158682520.html

В Севастополе будет очень громко

В Севастополе будет очень громко - РИА Новости Крым, 21.08.2026

В Севастополе будет очень громко

В Севастополе в пятницу будут уничтожать взрывоопасные предметы, будет громко. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T12:35

2026-08-21T12:35

2026-08-21T12:35

севастополь

новости севастополя

безопасность

разминирование

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/18/1154595548_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_3589b09c2ea47c936553f8b447b3bc3f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу будут уничтожать взрывоопасные предметы, будет громко. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Градоначальник заверил, что работы пройдут с соблюдением всех необходимых мер безопасности.18 августа в Севастополе упавший беспилотник, предварительно с полным боезарядом, прибило к пляжу в районе Парка Победы, людей эвакуировали.19 августа под Севастополем перекрывали участок трассы "Таврида" и еще несколько дорог из-за упавших беспилотников ВСУ. Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировалиНа севере Крыма проведут контролируемый подрыв боеприпасовВ Севастополе вывозят на полигон обезвреженный беспилотник

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, безопасность, разминирование, утилизация взрывоопасных предметов в крыму