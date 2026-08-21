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В Севастополе будет очень громко
В Севастополе будет очень громко - РИА Новости Крым, 21.08.2026
В Севастополе будет очень громко
В Севастополе в пятницу будут уничтожать взрывоопасные предметы, будет громко. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T12:35
2026-08-21T12:35
2026-08-21T12:35
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утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу будут уничтожать взрывоопасные предметы, будет громко. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Градоначальник заверил, что работы пройдут с соблюдением всех необходимых мер безопасности.18 августа в Севастополе упавший беспилотник, предварительно с полным боезарядом, прибило к пляжу в районе Парка Победы, людей эвакуировали.19 августа под Севастополем перекрывали участок трассы "Таврида" и еще несколько дорог из-за упавших беспилотников ВСУ. Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировалиНа севере Крыма проведут контролируемый подрыв боеприпасовВ Севастополе вывозят на полигон обезвреженный беспилотник
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, безопасность, разминирование, утилизация взрывоопасных предметов в крыму
В Севастополе будет очень громко
В Севастополе будут слышны громкие взрывы - Развожаев