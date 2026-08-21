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В Крыму в августе выявили 29 нарушений со стороны судовладельцев - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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В Крыму в августе выявили 29 нарушений со стороны судовладельцев
В Крыму в августе выявили 29 нарушений со стороны судовладельцев - РИА Новости Крым, 21.08.2026
В Крыму в августе выявили 29 нарушений со стороны судовладельцев
С начала августа 2026 года в Крыму зафиксировано 29 нарушений со стороны судовладельцев. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T08:29
2026-08-21T08:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. С начала августа 2026 года в Крыму зафиксировано 29 нарушений со стороны судовладельцев. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.Уточняется, что в том числе выявлено 15 случаев нарушения правил обеспечения безопасности пассажиров, пять фактов управления судном без необходимых документов, в четырех случаях использовались незарегистрированные суда. Кроме того, зафиксированы два нарушения правил плавания, в трех случаях судном управляли без прав.Патрулирование водных объектов Крыма проводят сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам крымского главка МЧС РФ.Ранее сообщалось, что 8-летняя девочка погибла, упав за борт катера в Ростовской области. Ребенка смертельно травмировал винт мотора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9 человек погибли на водных объектах КрымаПроисшествие на пляже в Севастополе: подростка эвакуировали на двух катерахУченые ведут мониторинг экологического состояния рек в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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гу мчс рф по республике крым, новости крыма, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), происшествия
В Крыму в августе выявили 29 нарушений со стороны судовладельцев

В Крыму с начала августа выявили 29 нарушений судовладельцами правил безопасности

08:29 21.08.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму в августе выявили 29 нарушений со стороны судовладельцев
В Крыму в августе выявили 29 нарушений со стороны судовладельцев
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. С начала августа 2026 года в Крыму зафиксировано 29 нарушений со стороны судовладельцев. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.
"С начала августа в ходе патрулирований акватории специалисты выявили 29 нарушений со стороны судоводителей... По всем выявленным нарушениям вынесены постановления по делам об административных правонарушениях, с нарушителями проведены разъяснительные беседы и инструктажи", – говорится в сообщении.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму в августе выявили 29 нарушений со стороны судовладельцев
В Крыму в августе выявили 29 нарушений со стороны судовладельцев
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В Крыму в августе выявили 29 нарушений со стороны судовладельцев
Уточняется, что в том числе выявлено 15 случаев нарушения правил обеспечения безопасности пассажиров, пять фактов управления судном без необходимых документов, в четырех случаях использовались незарегистрированные суда. Кроме того, зафиксированы два нарушения правил плавания, в трех случаях судном управляли без прав.
Патрулирование водных объектов Крыма проводят сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам крымского главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что 8-летняя девочка погибла, упав за борт катера в Ростовской области. Ребенка смертельно травмировал винт мотора.
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