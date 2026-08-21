В Крыму в августе выявили 29 нарушений со стороны судовладельцев
В Крыму с начала августа выявили 29 нарушений судовладельцами правил безопасности
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму в августе выявили 29 нарушений со стороны судовладельцев
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. С начала августа 2026 года в Крыму зафиксировано 29 нарушений со стороны судовладельцев. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.
"С начала августа в ходе патрулирований акватории специалисты выявили 29 нарушений со стороны судоводителей... По всем выявленным нарушениям вынесены постановления по делам об административных правонарушениях, с нарушителями проведены разъяснительные беседы и инструктажи", – говорится в сообщении.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму в августе выявили 29 нарушений со стороны судовладельцев
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В Крыму в августе выявили 29 нарушений со стороны судовладельцев
Уточняется, что в том числе выявлено 15 случаев нарушения правил обеспечения безопасности пассажиров, пять фактов управления судном без необходимых документов, в четырех случаях использовались незарегистрированные суда. Кроме того, зафиксированы два нарушения правил плавания, в трех случаях судном управляли без прав.
Патрулирование водных объектов Крыма проводят сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам крымского главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что 8-летняя девочка погибла, упав за борт катера в Ростовской области. Ребенка смертельно травмировал винт мотора.
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