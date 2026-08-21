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В Крыму ребенка и взрослого унесло на сапах в открытое море
В Крыму ребенка и взрослого унесло на сапах в открытое море - РИА Новости Крым, 21.08.2026
В Крыму ребенка и взрослого унесло на сапах в открытое море
В Крыму в открытое море унесло ребенка и взрослого на сапах, на поиски отправились спасатели. Об этом сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T09:52
2026-08-21T09:52
2026-08-21T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в открытое море унесло ребенка и взрослого на сапах, на поиски отправились спасатели. Об этом сообщает МЧС республики.Инцидент произошел в Ленинском районе накануне вечером.На помощь выехали сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". Они оперативно вышли в море на моторной лодке и отправились на поиски людей. Обнаружив пострадавших в 300 метрах от берега, их доставили на берег. Медицинская помощь не понадобилась. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девушка сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе ФиолентВ Крыму турист застрял на горе ТаракташВ Крыму сотрудники МЧС спасли застрявшую на скале туристку
https://crimea.ria.ru/20260805/sapbordistov-prizhalo-k-skalam-spasatelnaya-operatsiya-v-more-u-sevastopolya-1158279295.html
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"крым-спас", ленинский район, новости крыма, происшествия, мчс крыма
В Крыму ребенка и взрослого унесло на сапах в открытое море
В Крыму ребенка и взрослого унесло на сап-бордах в открытое море