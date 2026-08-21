Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ребенка и взрослого унесло на сапах в открытое море - РИА Новости Крым, 21.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260821/v-krymu-rebenka-i-vzroslogo-uneslo-na-sapakh-v-otkrytoe-more-1158677783.html
В Крыму ребенка и взрослого унесло на сапах в открытое море
В Крыму ребенка и взрослого унесло на сапах в открытое море - РИА Новости Крым, 21.08.2026
В Крыму ребенка и взрослого унесло на сапах в открытое море
В Крыму в открытое море унесло ребенка и взрослого на сапах, на поиски отправились спасатели. Об этом сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T09:52
2026-08-21T09:52
"крым-спас"
ленинский район
новости крыма
происшествия
мчс крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/15/1158677903_0:74:1224:763_1920x0_80_0_0_3bcac42d395361049fab00d04dfd3475.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в открытое море унесло ребенка и взрослого на сапах, на поиски отправились спасатели. Об этом сообщает МЧС республики.Инцидент произошел в Ленинском районе накануне вечером.На помощь выехали сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". Они оперативно вышли в море на моторной лодке и отправились на поиски людей. Обнаружив пострадавших в 300 метрах от берега, их доставили на берег. Медицинская помощь не понадобилась. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девушка сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе ФиолентВ Крыму турист застрял на горе ТаракташВ Крыму сотрудники МЧС спасли застрявшую на скале туристку
https://crimea.ria.ru/20260805/sapbordistov-prizhalo-k-skalam-spasatelnaya-operatsiya-v-more-u-sevastopolya-1158279295.html
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/15/1158677903_0:0:1224:918_1920x0_80_0_0_a3e1b860151ac4ddcdb1e698efda6472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"крым-спас", ленинский район, новости крыма, происшествия, мчс крыма
В Крыму ребенка и взрослого унесло на сапах в открытое море

В Крыму ребенка и взрослого унесло на сап-бордах в открытое море

09:52 21.08.2026
 
© МЧС КрымаСпасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь двум сап-бордистов в Ленинском районе
Спасатели КРЫМ-СПАС оказали помощь двум сап-бордистов в Ленинском районе
© МЧС Крыма
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в открытое море унесло ребенка и взрослого на сапах, на поиски отправились спасатели. Об этом сообщает МЧС республики.
Инцидент произошел в Ленинском районе накануне вечером.
"Поступило сообщение о том, что в с. Новоотрадное, напротив пансионата "Казантипская хижина", в открытое море на сап-бордах уносит ребенка и взрослого. Самостоятельно они выплыть не могут. Требуется помощь спасателей", - говорится в сообщении.
На помощь выехали сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". Они оперативно вышли в море на моторной лодке и отправились на поиски людей. Обнаружив пострадавших в 300 метрах от берега, их доставили на берег. Медицинская помощь не понадобилась.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Девушка сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе Фиолент
В Крыму турист застрял на горе Таракташ
В Крыму сотрудники МЧС спасли застрявшую на скале туристку
У мыса Айя в Севастополе спасли четырех сапбордистов
5 августа, 19:13
Сапбордистов прижало к скалам: спасательная операция в море у Севастополя
 
"КРЫМ-СПАС"Ленинский районНовости КрымаПроисшествияМЧС Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59В Ялте включили системы экстренного оповещения - что происходит
13:55В Евпатории умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Чеховский
13:43Боевики бьют по домам в ЛНР: один человек погиб и восемь ранены
13:31В Севастополе из-за перегруза сетей значительно увеличился дефицит мощности
13:16В Черном море уничтожены безэкипажные катера
13:12ВСУ ударили по 18 грузовикам в Запорожской области – два человека погибли и шесть ранены
12:56В Крыму исследовали морскую воду: результаты
12:35В Севастополе будет очень громко
12:30ВС РФ нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине
12:27Российской ПВО сбиты 26 крылатых ракет "Фламинго" и 8 477 беспилотников ВСУ
12:23Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:10Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза
11:45Более 20 сел под Симферополем останутся без света из-за аварийных работ
11:30Ситуация на Запорожской АЭС: станция больше суток без внешнего питания
11:18Отбой воздушной тревоги в Севастополе
11:10Что произошло с самолетом Ан-3 на Сахалине - основные версии
10:56Внимание всем: в Севастополе объявлена воздушная тревога
10:41Смертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком
10:16Площадь лесного пожара в Ялте выросла до 50 га
10:11Поддержка турбизнеса: в Крыму начат прием заявок на выплаты
Лента новостейМолния