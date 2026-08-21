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В Крыму обесточен ряд населенных пунктов после атак ВСУ
В Крыму обесточен ряд населенных пунктов после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 21.08.2026
В Крыму обесточен ряд населенных пунктов после атак ВСУ
В Крыму ряд населенных пунктов обесточен в результате вражеских атак на энергообъекты, сообщает в пятницу предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T08:48
2026-08-21T08:48
2026-08-21T08:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму ряд населенных пунктов обесточен в результате вражеских атак на энергообъекты, сообщает в пятницу предприятие "Крымэнерго".Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения.Энергетики принимают все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям, заверили на предприятии.Ограничения электроснабжения действуют на всей территории республики. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, добавили в пресс-службе.Как сообщалось, в Севастополе из-за дефицита мощности в энергосистеме Крыма введен график подачи электроэнергии "2 часа через 6" вместо "3 через 3".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, срочные новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, атаки всу на крым, гуп рк "крымэнерго"
В Крыму обесточен ряд населенных пунктов после атак ВСУ
В Крыму из-за массированных атак ВСУ обесточен ряд населенных пунктов – "Крымэнерго"
08:48 21.08.2026 (обновлено: 08:49 21.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму ряд населенных пунктов обесточен в результате вражеских атак на энергообъекты, сообщает в пятницу предприятие "Крымэнерго".
"В результате очередных массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова обесточен ряд населенных пунктов. Энергетики оценивают объем повреждений и работают над локализацией аварийных участков", - говорится в сообщении.
Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения.
Энергетики принимают все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям, заверили на предприятии.
Ограничения электроснабжения действуют на всей территории республики. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, добавили в пресс-службе.
Как сообщалось, в Севастополе из-за дефицита мощности в энергосистеме Крыма введен график подачи электроэнергии "2 часа через 6"
вместо "3 через 3".
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