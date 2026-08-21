https://crimea.ria.ru/20260821/v-krymu-obestochen-ryad-naselennykh-punktov-posle-atak-vsu-1158676548.html

В Крыму обесточен ряд населенных пунктов после атак ВСУ

В Крыму обесточен ряд населенных пунктов после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 21.08.2026

В Крыму обесточен ряд населенных пунктов после атак ВСУ

В Крыму ряд населенных пунктов обесточен в результате вражеских атак на энергообъекты, сообщает в пятницу предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T08:48

2026-08-21T08:48

2026-08-21T08:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму ряд населенных пунктов обесточен в результате вражеских атак на энергообъекты, сообщает в пятницу предприятие "Крымэнерго".Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения.Энергетики принимают все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям, заверили на предприятии.Ограничения электроснабжения действуют на всей территории республики. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, добавили в пресс-службе.Как сообщалось, в Севастополе из-за дефицита мощности в энергосистеме Крыма введен график подачи электроэнергии "2 часа через 6" вместо "3 через 3".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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