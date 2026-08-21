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В Крыму изменится расписание еще восьми электричек
В Крыму изменится расписание еще восьми электричек - РИА Новости Крым, 21.08.2026
В Крыму изменится расписание еще восьми электричек
Расписание еще восьми пригородных поездов в Крыму изменится с пятницы, 21 августа. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T07:29
2026-08-21T07:29
2026-08-21T07:29
электричка
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юппк "южная пригородная пассажирская компания"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Расписание еще восьми пригородных поездов в Крыму изменится с пятницы, 21 августа. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).В частности, это касается следующих электричек:Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЮППК.Расписание еще четырех электричек в Крыму меняется с 21 августа, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 24 августаЕдиный билет существенно сократит затраты на общественный транспорт -экспертСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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РИА Новости Крым
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электричка, железные дороги крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", транспорт, новости крыма, крым
В Крыму изменится расписание еще восьми электричек
В Крыму с 21 августа изменится расписание еще восьми пригородных поездов