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В Крыму изменится расписание еще восьми электричек - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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В Крыму изменится расписание еще восьми электричек
В Крыму изменится расписание еще восьми электричек - РИА Новости Крым, 21.08.2026
В Крыму изменится расписание еще восьми электричек
Расписание еще восьми пригородных поездов в Крыму изменится с пятницы, 21 августа. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T07:29
2026-08-21T07:29
электричка
железные дороги крыма
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Расписание еще восьми пригородных поездов в Крыму изменится с пятницы, 21 августа. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).В частности, это касается следующих электричек:Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЮППК.Расписание еще четырех электричек в Крыму меняется с 21 августа, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 24 августаЕдиный билет существенно сократит затраты на общественный транспорт -экспертСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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электричка, железные дороги крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", транспорт, новости крыма, крым
В Крыму изменится расписание еще восьми электричек

В Крыму с 21 августа изменится расписание еще восьми пригородных поездов

07:29 21.08.2026
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКСЭлектричка
Электричка
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Расписание еще восьми пригородных поездов в Крыму изменится с пятницы, 21 августа. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
"С 21 августа 2026 года изменяется расписание движения некоторых пригородных поездов... Пожалуйста, учитывайте данные изменения при планировании ваших поездок", – говорится в сообщении.
В частности, это касается следующих электричек:
  • № 6740 Джанкой - Армянск
  • № 6752 Джанкой - Армянск
  • № 6816 Симферополь - Соленое Озеро на участке Джанкой – Соленое Озеро
  • № 6823 Соленое Озеро - Симферополь на участке Соленое Озеро - Джанкой
  • № 6828 Джанкой - Соленое Озеро
  • № 6829 Соленое Озеро - Джанкой
  • № 6849 Армянск - Джанкой на участке Богемка - Джанкой
  • № 6859 Армянск - Джанкой на участке Богемка - Джанкой
Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЮППК.
Расписание еще четырех электричек в Крыму меняется с 21 августа, сообщалось ранее.
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ЭлектричкаЖелезные дороги КрымаЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"ТранспортНовости КрымаКрым
 
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