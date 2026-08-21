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В Крыму исследовали морскую воду: результаты - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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В Крыму исследовали морскую воду: результаты
В Крыму исследовали морскую воду: результаты - РИА Новости Крым, 21.08.2026
В Крыму исследовали морскую воду: результаты
В Крыму и Севастополе исследовали более 8 тысяч проб морской воды. Об этом сообщили в крымском управлении Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T12:56
2026-08-21T12:56
роспотребнадзор
пробы морской воды у берегов крыма
качество воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе исследовали более 8 тысяч проб морской воды. Об этом сообщили в крымском управлении Роспотребнадзора."Исследовано 3813 проб морской воды на микробиологические показатели, 3193 пробы на санитарно-химические показатели, 1349 проб на паразитологические показатели", – говорится в сообщении.По данным крымского управления ведомства, по результатам исследований удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,5%, а по санитарно-химическим показателям - 0,13 %. При этом по паразитологическим показателям проб, не соответствующих нормативным требованиям, не выявлено.Также исследовано около 900 проб почвы. Только 2 пробы по результатам исследований не соответствовали нормативным требованиям по микробиологическим показателям.Ранее сообщалось, что ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН в Севастополе создали систему определения чистоты морской воды по поведению ушастых медуз. Результаты работы представлены в Journal of Marine Science and Engineering.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем опасна морская вода – врач-инфекционистРазумная настороженность и гигиена не дадут шанса кишечным болезням летомУченые из Севастополя изучат соленость Атлантического океана
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роспотребнадзор, пробы морской воды у берегов крыма, качество воды, крым, новости крыма
В Крыму исследовали морскую воду: результаты

В Крыму 2,5% проб морской воды не соответствует требованиям по микробиологии

12:56 21.08.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе исследовали более 8 тысяч проб морской воды. Об этом сообщили в крымском управлении Роспотребнадзора.
"Исследовано 3813 проб морской воды на микробиологические показатели, 3193 пробы на санитарно-химические показатели, 1349 проб на паразитологические показатели", – говорится в сообщении.
По данным крымского управления ведомства, по результатам исследований удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,5%, а по санитарно-химическим показателям - 0,13 %. При этом по паразитологическим показателям проб, не соответствующих нормативным требованиям, не выявлено.
Также исследовано около 900 проб почвы. Только 2 пробы по результатам исследований не соответствовали нормативным требованиям по микробиологическим показателям.
Ранее сообщалось, что ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН в Севастополе создали систему определения чистоты морской воды по поведению ушастых медуз. Результаты работы представлены в Journal of Marine Science and Engineering.
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