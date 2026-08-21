https://crimea.ria.ru/20260821/v-krymu-issledovali-morskuyu-vodu-rezultaty-1158683844.html

В Крыму исследовали морскую воду: результаты

В Крыму исследовали морскую воду: результаты - РИА Новости Крым, 21.08.2026

В Крыму исследовали морскую воду: результаты

В Крыму и Севастополе исследовали более 8 тысяч проб морской воды. Об этом сообщили в крымском управлении Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T12:56

2026-08-21T12:56

2026-08-21T12:56

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пробы морской воды у берегов крыма

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе исследовали более 8 тысяч проб морской воды. Об этом сообщили в крымском управлении Роспотребнадзора."Исследовано 3813 проб морской воды на микробиологические показатели, 3193 пробы на санитарно-химические показатели, 1349 проб на паразитологические показатели", – говорится в сообщении.По данным крымского управления ведомства, по результатам исследований удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,5%, а по санитарно-химическим показателям - 0,13 %. При этом по паразитологическим показателям проб, не соответствующих нормативным требованиям, не выявлено.Также исследовано около 900 проб почвы. Только 2 пробы по результатам исследований не соответствовали нормативным требованиям по микробиологическим показателям.Ранее сообщалось, что ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН в Севастополе создали систему определения чистоты морской воды по поведению ушастых медуз. Результаты работы представлены в Journal of Marine Science and Engineering.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем опасна морская вода – врач-инфекционистРазумная настороженность и гигиена не дадут шанса кишечным болезням летомУченые из Севастополя изучат соленость Атлантического океана

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роспотребнадзор, пробы морской воды у берегов крыма, качество воды, крым, новости крыма