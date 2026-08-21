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В Евпатории умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Чеховский - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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В Евпатории умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Чеховский
В Евпатории умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Чеховский - РИА Новости Крым, 21.08.2026
В Евпатории умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Чеховский
В Евпатории в возрасте 100 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Чеховский. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T13:55
2026-08-21T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории в возрасте 100 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Чеховский. Об этом сообщает администрация города.Он родился 11 апреля 1926 года в селе Белоцерковка Полтавской области. Войну встретил семиклассником. Два года вместе с семьей находился под оккупацией на территории, захваченной фашистам, а после ее освобождения, в 1943 году, был призван в ряды Красной Армии и отправлен в учебный лагерь для младшего командного состава на Урал, где был зачислен в полковую школу.Был отправлен на передовую зимой 1944 года – раньше окончания школы. Участвовал в операциях за освобождение Западной Украины, сражался в Германии. В последние дни войны был серьезно ранен. С поля боя выбирался самостоятельно, пока его не подхватили союзники, ехавшие на танке. Они доставили его в полевой госпиталь, после чего он был переправлен эшелоном во львовский госпиталь, где и встретил Победу.Иван Чеховский был награжден медалями "За Отвагу", которую ему вручили прямо на передовой, "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годах", "За боевые заслуги".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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утраты, ветераны, евпатория, великая отечественная война, новости крыма
В Евпатории умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Чеховский

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Чеховский умер в Евпатории в возрасте 100 лет

13:55 21.08.2026
 
© Администрация Евпатории Ветеран Великой Отечественной войны Иван Ефимович Чеховский.
 Ветеран Великой Отечественной войны Иван Ефимович Чеховский.
© Администрация Евпатории
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории в возрасте 100 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Чеховский. Об этом сообщает администрация города.
"Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Ефимович Чеховский", - говорится в сообщении.
Он родился 11 апреля 1926 года в селе Белоцерковка Полтавской области. Войну встретил семиклассником. Два года вместе с семьей находился под оккупацией на территории, захваченной фашистам, а после ее освобождения, в 1943 году, был призван в ряды Красной Армии и отправлен в учебный лагерь для младшего командного состава на Урал, где был зачислен в полковую школу.
Был отправлен на передовую зимой 1944 года – раньше окончания школы. Участвовал в операциях за освобождение Западной Украины, сражался в Германии. В последние дни войны был серьезно ранен. С поля боя выбирался самостоятельно, пока его не подхватили союзники, ехавшие на танке. Они доставили его в полевой госпиталь, после чего он был переправлен эшелоном во львовский госпиталь, где и встретил Победу.
Иван Чеховский был награжден медалями "За Отвагу", которую ему вручили прямо на передовой, "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годах", "За боевые заслуги".
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УтратыВетераныЕвпаторияВеликая Отечественная войнаНовости Крыма
 
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