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В Черном море уничтожены безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 21.08.2026
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В Черном море уничтожены безэкипажные катера
В Черном море уничтожены безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 21.08.2026
В Черном море уничтожены безэкипажные катера
Черноморский флот уничтожил украинские безэкипажные катера в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Черноморский флот уничтожил украинские безэкипажные катера в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили 26 крылатых ракет "Фламинго" и перехватили и уничтожили 8477 украинских беспилотников, сообщает в недельной сводке Министерство обороны РФ.Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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черное море, новости крыма, новости, министерство обороны рф, безэкипажные катера
В Черном море уничтожены безэкипажные катера

В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ

13:16 21.08.2026 (обновлено: 13:19 21.08.2026)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров ВСУ
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Черноморский флот уничтожил украинские безэкипажные катера в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.
"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера военно-морских сил Украины", – сказано в сводке российского военного ведомства.
Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили 26 крылатых ракет "Фламинго" и перехватили и уничтожили 8477 украинских беспилотников, сообщает в недельной сводке Министерство обороны РФ.
Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине.
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Черное мореНовости КрымаНовостиМинистерство обороны РФБезэкипажные катера
 
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