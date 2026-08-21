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В Черном море уничтожены безэкипажные катера
В Черном море уничтожены безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 21.08.2026
В Черном море уничтожены безэкипажные катера
Черноморский флот уничтожил украинские безэкипажные катера в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.08.2026
2026-08-21T13:16
2026-08-21T13:16
2026-08-21T13:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Черноморский флот уничтожил украинские безэкипажные катера в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили 26 крылатых ракет "Фламинго" и перехватили и уничтожили 8477 украинских беспилотников, сообщает в недельной сводке Министерство обороны РФ.Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Черном море уничтожены безэкипажные катера
В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ
13:16 21.08.2026 (обновлено: 13:19 21.08.2026)