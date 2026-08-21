https://crimea.ria.ru/20260821/v-chernom-more-unichtozheny-bezekipazhnye-katera-1158684209.html

В Черном море уничтожены безэкипажные катера

В Черном море уничтожены безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 21.08.2026

В Черном море уничтожены безэкипажные катера

Черноморский флот уничтожил украинские безэкипажные катера в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.08.2026

2026-08-21T13:16

2026-08-21T13:16

2026-08-21T13:19

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Черноморский флот уничтожил украинские безэкипажные катера в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили 26 крылатых ракет "Фламинго" и перехватили и уничтожили 8477 украинских беспилотников, сообщает в недельной сводке Министерство обороны РФ.Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и девять групповых ударов по Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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